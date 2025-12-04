林志玲51歲生日落淚！「捧蛋糕許願」凍齡模樣絕美 溫柔願望暖哭網友

12月3日，林志玲工作室公開「遲來的生日碎片」影片，這位台灣國民女神在11月29日悄悄迎來新的一歲。影片中，她穿著亮片洋裝，在收到蛋糕的瞬間眼眶泛紅，許願時只希望「自己身體健康、能陪孩子長大，身邊的人都平安」，真摯反應讓不少網友直呼感動。

除了被這份真情打動，許多人也驚訝於她的保養狀態：「真的51歲嗎？」「看起來像30多、40歲。」鏡頭裡的她皮膚緊緻、氣質溫婉，完全感覺不出歲月痕跡。看到蛋糕時流下的那滴眼淚，被不少人解讀為這幾年人生轉折後的自然流露。

她先前曾分享過育兒日常，全程自己帶孩子、24小時待命，忙碌感受人人有共鳴，因此這次的感動顯得更加真切。從過去螢光幕前的「完美女神」，到如今願意分享真性情的母親形象，網友形容她「溫柔依舊，更多了一些生活感」。

林志玲婚後生活一直備受外界關注，部分網友認為她的舉止變得更柔和；也有人強調，她的本質始終如一──例如多年來投入公益，持續以「志玲姐姐慈善基金會」在偏鄉推動兒童之家建設，目前已協助成立20所，默默支持弱勢家庭。

