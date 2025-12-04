林志玲51歲生日願望曝光！收蛋糕哭到鼻子紅 網驚：怎麼連哭都超美

林志玲11月29日剛度過她51歲生日。翻攝IG＠chiling.lin

「台灣第一名模」林志玲日前迎來51歲生日（11月29日），她3日在社群分享慶生花絮影片，驚喜被工作夥伴暖心送上蛋糕，讓她當場哭到梨花帶雨、紅著鼻子，並公布自己的生日願望！

林志玲生日當天正好有工作，原本在休息室梳化的她，見到夥伴突然拿出蛋糕並高唱生日快樂歌時，瞬間眼眶泛紅、淚滴滑落，情緒難以控制。她事後感性寫道：「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒能控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」

林志玲工作時意外收到蛋糕，當場許了生日願望。翻攝微博

許願健康智慧陪伴寶貝成長

影片中，林志玲含淚對著鏡頭許下第一個願望，「我希望我一直能夠很健康、很有智慧陪小寶貝成長」。說到第二個願望時，她又再度哽咽，抬頭望著身旁同事，表示：「所有我愛的人、你們每一個人都可以很好，第三個願望她對著蛋糕默默許願，把最後一個生日願望留給自己。

林志玲人緣極好，還有工作人緣親手做了寫她名字的蛋糕送給她。翻攝微博

凍齡美貌全網驚：超仙女

而51歲的林志玲狀態絕佳，膚質緊緻到被讚「說是25歲也沒人反駁」。粉絲紛紛直呼：「這哪像51啊，太美了」、「怎麼連哭都這麼漂亮」、「台灣空氣有防腐劑」，對她的凍齡美貌感到不可思議。

林志玲凍齡外貌讓網友讚嘆仍像少女。翻攝微博



