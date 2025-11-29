林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。
林志玲認為，對孩子動怒通常沒有作用，她會用交換方式與兒子溝通，「通常他提一個，我就提一個給他，他再提一個，我再提一個，最後就找到一個平衡點，都讓他贏也沒關係」，並強調，「要讓給孩子知道那些選擇都是媽媽可以接受的，然後才會給你選，我覺得每個媽媽都不要緊張或走心，就給他多一點選擇，因為小朋友也需要台階下」。
談到許多媽媽朋友在育兒時會有情緒爆發並隨之自責的處境，林志玲語氣中滿是同理與心疼：「很多媽媽需要鼓勵，因為很多時候她們付出的被視為『理所當然』，對小寶寶生氣之後又很自責，那個自責的過程又更痛苦，我都會說真的不要氣，對身體不好，這段過程就無意義了。」可以多去想想想處時的美好，「其實每天都會發生，但盡量去記得好的那些，就覺得很快樂，還是想到有他在真好」，她表示未來可能出版書或繪本，分享自己的實作經驗，希望能給其它家長支持與方法。
在數位時代的育兒課題上，林志玲設下明確規範，孩子使用螢幕要有時間與內容限制，「譬如說一天只能看幾小時，早上15分鐘，然後煮飯前15分鐘，因為我最忙的時候。當然孩子都很會討價還價，他們都想多看一集。」也表示，陪伴觀看更為重要，「孩子想要的是大人陪他一起玩、一起吸收，不要覺得丟給他平板1小時就好，若你陪在旁邊，就會知道他在看什麼、在吸收什麼，效果會更好。」
她更進一步表示，會把內容把關視為保護創造力的關鍵，林志玲指出，許多YouTuber的玩具開箱影片，往往把玩法標準化，反而講低孩子自己摸索、發明玩法的可能性，「最好是小朋友能夠自己去摸索，有自己的想法，創造力就是這樣開始的，如果只是被動式吸收，就永遠只會照著別人教的做。」因此她傾向讓兒子多看具想像力、能引發創意的內容。
2019年結婚後，幾乎把重心放在家庭，林志玲表示，是因為自己生得較晚，看著兒子迅速成長讓她心有感觸，「去年發現兒子成長得非常快，那種變化每天都看得見，我覺得我要跟你一起成長、我要追上你的腳步，希望你在10歲、20歲時，還能以媽媽為傲。」她說，自己不再眷戀鎂光燈，但希望能透過有意義的工作讓孩子看到媽媽「是不一樣的」，因此從公益延伸出更多工作計畫，逐步恢復公開活動。
母親身分也帶給她新的人生動力，林志玲感性分享：「母親是和小朋友一起學習的。我甚至覺得因為我太愛他了，他讓我重新開始新的生命，要不是他，我可能在40多歲就覺得人生可以停下來，但現在我要和他一起奔跑。」她認為養育的終極目標是培養孩子獨立，「等到他能獨立，媽媽會難過，但那也是你重新擁有自己人生的時候。」
經紀人補充了幾段溫馨日常，透露自己常看到林志玲的兒子會嘴甜誇媽媽「你好漂亮」、出差工作也會打視訊喊「媽媽加油」，孩子還很愛照顧比自己更小的小孩，以及樂於分享，「很喜歡送禮物，只要有客人來他都會從家裡拿出東西送人」，甚至曾天真拿媽媽的名牌包想當禮物，逗得大人們又驚又喜。更可愛的是，林志玲也加碼透露，兒子會捧著她的臉說「媽媽卡哇伊（可愛的日文）」，讓她瞬間融化。
更多中時新聞網報導
NBA》雷霆馴狼摘10連勝 活塞中斷13連勝
護理無照行醫 麻醉致死訴訟多
Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場
其他人也在看
網路霸凌已成青少年全天候威脅！調查：近2成曾遭網暴、4成選旁觀
【健康醫療網／記者陳靖安報導】現在社群媒體逐漸取代校園走廊，成為青少年主要社交場域，過去只在校園內發生的霸凌，如今戰場延伸到網路世界，成為全天候的隱形傷害。兒福聯盟發布《2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告》，揭示了國內高達8成4的國高中生，每天都會使用社群媒體，其中有近2成（18.6%）學生，曾親身遭遇網路霸凌；另有高達4成以上（40.7%）學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑；且女生受傷比例與心理影響均顯著高於男生，這些統計都在在顯示，霸凌已超越時空限制，對兒少造成廣泛且持續的負面影響。 女生受創更深 網路霸凌心理傷害不容忽視 兒盟這份針對全台21,539位的國高中生進行的調查揭露，網路霸凌產生的傷害與後遺症不容小覷。統計發現，曾遭遇網暴的學生中，有近半數（48.9%）孩子，會出現社交焦慮或障礙；更有15.1%曾萌生自傷或自殺念頭。值得注意的是，女生在各類型網路霸凌中的受害比例皆高於男生，且出現自傷或自殺念頭的比例，更是男生的兩倍以上（女生19.1% vs. 男生9.4%），顯示當遭受網路霸凌時，女性整體心理創傷，比男生更深且持久。 此外，兒盟調查還發現，在網路霸健康醫療網 ・ 5 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 8 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想
古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離開有那麼大的情緒，「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」 古久保健二在...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前