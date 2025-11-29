林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化

林志玲日前出席TCCF首設「林志玲未來力量獎」鼓勵創作者勇於突破。（摘自林志玲臉書）

林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。

林志玲認為，對孩子動怒通常沒有作用，她會用交換方式與兒子溝通，「通常他提一個，我就提一個給他，他再提一個，我再提一個，最後就找到一個平衡點，都讓他贏也沒關係」，並強調，「要讓給孩子知道那些選擇都是媽媽可以接受的，然後才會給你選，我覺得每個媽媽都不要緊張或走心，就給他多一點選擇，因為小朋友也需要台階下」。

廣告 廣告

林志玲希望能盡量完整參與兒子的完整成長過程。（摘自林志玲臉書）

談到許多媽媽朋友在育兒時會有情緒爆發並隨之自責的處境，林志玲語氣中滿是同理與心疼：「很多媽媽需要鼓勵，因為很多時候她們付出的被視為『理所當然』，對小寶寶生氣之後又很自責，那個自責的過程又更痛苦，我都會說真的不要氣，對身體不好，這段過程就無意義了。」可以多去想想想處時的美好，「其實每天都會發生，但盡量去記得好的那些，就覺得很快樂，還是想到有他在真好」，她表示未來可能出版書或繪本，分享自己的實作經驗，希望能給其它家長支持與方法。

在數位時代的育兒課題上，林志玲設下明確規範，孩子使用螢幕要有時間與內容限制，「譬如說一天只能看幾小時，早上15分鐘，然後煮飯前15分鐘，因為我最忙的時候。當然孩子都很會討價還價，他們都想多看一集。」也表示，陪伴觀看更為重要，「孩子想要的是大人陪他一起玩、一起吸收，不要覺得丟給他平板1小時就好，若你陪在旁邊，就會知道他在看什麼、在吸收什麼，效果會更好。」

她更進一步表示，會把內容把關視為保護創造力的關鍵，林志玲指出，許多YouTuber的玩具開箱影片，往往把玩法標準化，反而講低孩子自己摸索、發明玩法的可能性，「最好是小朋友能夠自己去摸索，有自己的想法，創造力就是這樣開始的，如果只是被動式吸收，就永遠只會照著別人教的做。」因此她傾向讓兒子多看具想像力、能引發創意的內容。

林志玲大方分享在育兒過程中如何控制情緒、建立規矩，以及在陪伴中學習與成長的具體方法。（摘自林志玲臉書）

2019年結婚後，幾乎把重心放在家庭，林志玲表示，是因為自己生得較晚，看著兒子迅速成長讓她心有感觸，「去年發現兒子成長得非常快，那種變化每天都看得見，我覺得我要跟你一起成長、我要追上你的腳步，希望你在10歲、20歲時，還能以媽媽為傲。」她說，自己不再眷戀鎂光燈，但希望能透過有意義的工作讓孩子看到媽媽「是不一樣的」，因此從公益延伸出更多工作計畫，逐步恢復公開活動。

母親身分也帶給她新的人生動力，林志玲感性分享：「母親是和小朋友一起學習的。我甚至覺得因為我太愛他了，他讓我重新開始新的生命，要不是他，我可能在40多歲就覺得人生可以停下來，但現在我要和他一起奔跑。」她認為養育的終極目標是培養孩子獨立，「等到他能獨立，媽媽會難過，但那也是你重新擁有自己人生的時候。」

經紀人補充了幾段溫馨日常，透露自己常看到林志玲的兒子會嘴甜誇媽媽「你好漂亮」、出差工作也會打視訊喊「媽媽加油」，孩子還很愛照顧比自己更小的小孩，以及樂於分享，「很喜歡送禮物，只要有客人來他都會從家裡拿出東西送人」，甚至曾天真拿媽媽的名牌包想當禮物，逗得大人們又驚又喜。更可愛的是，林志玲也加碼透露，兒子會捧著她的臉說「媽媽卡哇伊（可愛的日文）」，讓她瞬間融化。

更多中時新聞網報導

NBA》雷霆馴狼摘10連勝 活塞中斷13連勝

護理無照行醫 麻醉致死訴訟多

Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場