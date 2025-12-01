林志穎全速前進 可望重返影視圈

「小旋風」林志穎正式宣布成為台灣最大連鎖藥局的全新品牌代言人，展望新的一年，林志穎計畫將與認識的藝人一起合作，重新製作以前發行過、大家喜愛卻沒有機會聽到的音樂作品重新編曲，進行10場以上的音樂巡演。此外，他也在計畫發行新的歌曲，並透露目前正在考慮一個滿喜歡的影視作品腳本，可能有機會重返電影或戲劇圈。

身兼藝人、賽車手與3個孩子爸爸等多重身分的林志穎坦言，他的生活節奏總是「全速前進」，工作與家庭不斷切換，因此他始終認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態；為了維持體能，他近期都透過小跑步讓自己多恢復一點，也注重養生。

他最近在IG上分享參與法拉利賽道嘉年華的花絮，帥氣坐在F1跑車上的照片讓粉絲嗨翻。他透露，參加嘉年華主要是因為他對開車的興趣，並非賽車，且家人都知道這是他喜歡的事。

談到應對高強度表演保持體力的關鍵，林志穎表示，他在演出前會暖身，盡量保持身體微熱，演出後身體流汗時更要注意避免受涼。日前連續3周的音樂節遇到大雨，但台下觀眾的熱情讓他忽略了雨勢。他最擔心的是看演唱會的粉絲沒有注意安全，他曾看過歌迷為了拍照而跌倒，因此他呼籲歌迷不用擔心，他會找好角度讓大家拍照。

10歲兒幫挑代言照

看到這些追了他很久的粉絲，現在像朋友也像家人，尤其看到他們有了小孩還帶著一起來追星，讓他感到十分溫馨。他也許下心願，「希望能有機會跟大家一起唱到70歲。」

他上周六為雙胞胎兒子舉辦10歲生日派對。他很開心孩子們能夠無憂無慮地成長，並透露兒子Jenson現在會關注其他藝人，還會幫他挑選代言照片，十分注意爸爸的工作，讓他很開心。