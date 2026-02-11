林志穎出道34年的魅力！ 主播曝私下親切面：今年一定是好年
由主播張寧與顏明儀聯手主持《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》，近距離感受明星們散發的青春光芒。其中，最令她們印象深刻的，莫過於出道34年的林志穎，光是彩排就被強勁舞台魅力震懾，訪問時又感受到其親切、充滿活力的模樣，讓張寧大呼：「今年一定是個好年！」
林志穎睽違16年重返《紅白》，不只重現「小旋風」魅力，更驚喜與新生代偶像團體FEniX、U:NUS、F.F.O共舞，將經典歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》改編詮釋。除此之外，他還帶來抒情歌《17歲的雨季》，邀請全校僅40名學生的桃園笨港國小合唱團員同台，可說回憶殺滿滿。
林志穎也特別提到笨港國小合唱團彩排時，看起來都很緊張，他便上前和孩子們一一擊掌，還告訴他們一個人可以吃兩個便當，用親切融化了小朋友的緊張感。另外，與觀眾互動環節時，還豪爽加碼6600元，不過打趣說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎?」
主播顏明儀分享，接下幕後主持任務時，相當緊張，身為賽車迷的她也直言，最期待見到林志穎，看完彩排後更化身「迷妹」，深深陷入「小炫風」的魅力。
此外，King & Prince與＆TEAM的訪問橋段也讓她留下深刻印象，兩組國際嘉賓不斷嘗試以中文互動交流，讓現場氣氛格外溫暖。
小巨蛋現場暖場主持由郭于中與陳酈亭攜手擔任。郭于中笑說，原本告訴自己要放輕鬆，沒想到當天卻壓力大到看錯午休的時間，以為自己遲到了，坦言依舊有不小的心理壓力。去年曾開玩笑表示「有機會想在舞台上唱歌」的他，今年成功解鎖，變成首位在小巨蛋舞台開唱的主播，讓郭于中直呼「超級滿足！」
首次站上小巨蛋舞台的陳酈亭則坦言：「緊張到快吐了。」事前除了熟記流程與藝人資訊，更反覆與郭于中討論橋段與笑點，最終在郭于中不斷鼓勵下平復心情。真正站上舞台看見滿場觀眾時，緊張瞬間轉化為興奮，非常期待與觀眾共度一段美好時光。
今年由謝安負責迎接國際嘉賓King & Prince與&TEAM。謝安分享，記者會前特別分別拜會兩組團體，印象最深刻的是King & Prince爽快答應在現場演出，兩人的自然默契讓當天演出十分順利，也讓她感到驚喜。演出片段曝光後，YouTube留言區湧入大量日本網友留言，直呼「從沒看過這樣的他們。」
談及&TEAM，謝安透露團員們對細節要求極高，記者會前仍把握空檔練習中文發音，希望將吉祥話說到最完美，展現高度專業與用心。她也表示，主持國際團體記者會最大的挑戰，在於如何讓藝人在陌生環境中放鬆交流，並讓每位成員都有發揮空間。
《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（115年2月16日）在台視盛大播出，觀眾亦可透過中華電信MOD、網路獨家平台Hami Video收看。
蕭煌奇親自掌鏡！紅白舞台後台當「神攝手」 解鎖人夫身分首次「回娘家」
迎接2026馬年新春，華納音樂旗下超人氣群星蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與台視除夕重頭戲《2026超級巨星紅白藝能大賞》，華納群星在後台留下驚喜彩蛋，由「大師兄」蕭煌奇親自掌鏡，為師弟妹們拍下珍貴合影，他幽默笑稱：「這張照片保證有感覺！」
小旋風回來啦！林志穎加碼紅包沒帶現金 借Lulu奶粉錢頂
【緯來新聞網】林志穎睽違16年重返台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，更與「FEniX」、「U:N
蕭煌奇《紅白》深情開唱！ 預告2026新作、巡演 FEniX合體偶像林志穎嗨翻
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導華納音樂旗下超人氣歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與備受期待的《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於農...
