林志穎喊話唱到70歲 2026年計畫發行新歌曲、戲劇等

圖為藝人林志穎。（中央社檔案照片）

藝人林志穎挺過車禍恢復良好，他表示，看到粉絲的支持很感動，許願唱到70歲，要把粉絲當家人陪伴一輩子，明年除計畫發行新歌曲外，也可能有戲劇或電影作品。

展望2026年，林志穎計畫將與認識的藝人一起做10場以上的音樂巡演，主要內容是把以前發行過、大家喜愛卻沒機會聽到的音樂作品重新編曲演出。他也正在計畫發行新的歌曲，並透露目前更有影視界人士接觸他，他正在考慮一個自己滿喜歡的腳本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

林志穎感謝長久支持他的粉絲，分享有名男粉絲拿著他從出道以來的專輯、卡帶甚至黑膠等100多張作品，遠道而來找他簽名，「這些追了我很久的粉絲，現在像朋友也像家人，他們有了小孩還帶著一起來追星，我希望能有機會跟大家一起唱到70歲。」

林志穎近期擔任連鎖藥局的代言人，他透過新聞稿表示，走過一場車禍會更珍惜健康，現在身體恢復良好，會開始注重養生。而他一直有高強度的表演，會持續運動，讓身體保持一定的熱能，更向粉絲喊話要一直唱下去。