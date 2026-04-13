林志穎帥兒Kimi羽球賽場英姿曝光 16歲身高已達180公分

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（娛樂中心／綜合報導）鏡週刊報導指出，外界素以「不老男神」稱呼的藝人林志穎，近日在社群媒體分享了大兒子Kimi參加羽球比賽的畫面，引發粉絲廣泛關注。Kimi目前年僅16歲，身高已達180公分，在比賽中展現出流暢的殺球姿態，不少網友直呼帥氣逼人。

圖／Kimi目前年僅16歲，身高已達180公分。（翻攝 林志穎臉書）

林志穎與妻子陳若儀共育有3名兒子，Kimi是其中長子。2013年林志穎曾攜年僅3歲的Kimi一同參加中國實境節目《爸爸去哪兒》，當時軟萌的模樣深受觀眾喜愛，如今少年初長成，身形高挑，再度登上版面。

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鏡週刊描述，從林志穎發布的影像中可見，Kimi穿著白色運動上衣搭配黑色短褲，躍起揮拍的英姿顯得相當俐落。林志穎與陳若儀在旁觀戰，神情流露出難掩的驕傲，父母對兒子的疼愛與期待，盡在不言中。

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