林志穎慟悼吳敦「讓我成就許多角色」 賈靜雯聞乾爹噩耗：一切太突然

林志穎感謝貴人吳敦提攜。翻攝林志穎臉書



竹聯幫前總護法「鬼見愁」吳敦前天（2╱3）逝世，享壽77歲，他因江南案入獄，出獄後轉戰演藝圈，他不僅是林志穎貴人，更是賈靜雯的乾爹，2人昨也發聲悼念。

林志穎透過吉米工作室表示聽到吳敦的噩耗非常震驚，「自己出道時也非常感謝他的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走」。

廣告 廣告

賈靜雯經紀人則透露她正在劇組拍戲，才剛收到同事通知乾爹吳敦噩耗，她不捨表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

新北市議員陳世軒（左）是吳敦義子。翻攝陳世軒臉書

與吳敦合作多部電影的導演朱延平回憶2人早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數，他提及吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女都陪伴著他，十分孝順。

憶及2人最後1次見面，朱延平透露是在去年10月吳敦的《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》出版記者會上，「那天他難得露面，神情愉悅」。得知長期受病痛折磨的吳敦是在睡夢中辭世，認為也是離苦得樂，「祝福他和他的家人」。

更多太報報導

張學友、張惠妹金曲創作人消失5年 轉做珠寶設計曝新計畫

林予晞出征鹿特丹國際影展 怕了高物價！自帶烹飪器材

小刀曝大S俠女義舉 曾霸氣護吳佩慈「我賺錢養妳」