林志穎慶祝雙胞胎10歲了！ 兒子Jenson變暖心小幫手

林志穎接下新代言。（圖／大樹藥局）

林志穎上週六剛為雙胞胎兒子舉辦了10歲生日派對。他提到，兒子Jenson現在會關注其他藝人，還會幫他挑選照片，Jenson甚至參與了林志穎這次代言照片的挑選，並且會注意到家附近大樹藥局店面的人型立牌，讓他心裡很開心，因為兒子會注意到爸爸的工作。

身兼藝人、賽車手與三個孩子爸爸多重身份的林志穎坦言，他的生活節奏總是「全速前進」，工作與家庭不斷切換，因此他始終認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。最近他接下擔任連鎖藥局品牌代言人，現年50歲的他，親揭自己的健康管理秘訣：「健康活力的關鍵其實很簡單，就是選對補給，讓自己隨時保持最佳狀態。」

他最近在IG上分享參與法拉利賽道嘉年華的花絮，他表示，參加原因是對開車的興趣，並非賽車，家人也支持他做喜歡的事。為了維持體能，他近期都有透過小跑步讓自己多恢復一點，並注重養生。

日前他剛完成連續三週的音樂節演出，中間還遇到大雨，提到應對高強度表演的「體力一條龍」關鍵，林志穎分享，在演出前會暖身動一動，自己也盡量保持身體微熱，演出後身體流汗時更要特別注意，避免受涼。他也感動很多粉絲支持著他，關係像朋友也像家人，他也許下心願，希望能有機會跟大家一起唱到70歲。

展望明年2026年，林志穎計畫將會與認識的藝人一起做10場以上的音樂巡演，主要的演出內容是將重新製作以前發行過、大家喜愛卻沒有機會聽到的音樂作品重新編曲演出，此外，他也正在計劃發行新的歌曲，自己也透露目前更有影視界人士接觸，他正在考慮一個自己滿喜歡的腳本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

