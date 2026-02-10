林志穎登《紅白》催生馬寶寶 Lulu懷孕進度全說了

林志穎（中）睽違16年重返《超級巨星紅白藝能大賞》，經典神曲連發。台視提供



林志穎睽違16年驚喜重返《2026超級巨星紅白藝能大賞》，不僅在台上向主持人Lulu（黃路梓茵）道恭喜，祝福她「馬上有個馬寶寶」！在與現場觀眾玩骰子比大小、加碼現金6600紅包時，他摸了摸口袋笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎？」Lulu隨即提議由她加碼，聽到她要自掏腰包，他立刻笑說：「這樣用妳的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu連忙澄清：「我還沒懷啦！」

一登台，林志穎就以活力四射的〈今年夏天〉揭開序幕，身旁30位舞者整齊劃一的步伐震撼全場，隨後曲風一轉，他以抒情曲〈17歲的雨季〉溫暖氛圍瞬間將觀眾拉回純真的青春歲月，舞台上邀來全校僅約40名學生的桃園笨港國小合唱團員同台，18位孩子純淨清澈的嗓音與林志穎溫潤的歌聲交織，溫暖而澎湃的氛圍讓全場觀眾跟著大合唱。

除了個人舞台，林志穎也率領FEniX、U：NUS及F.F.O將〈不是每個戀曲都有美好回憶〉重新編曲共同演繹。3男團在小舞台輪番展現極具爆發力的Rap，隨後林志穎神速換裝再度回到舞台核心領軍共舞，讓觀眾嗨爆。《2026超級巨星紅白藝能大賞》2月16日在台視播出。

