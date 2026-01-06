林志穎睽違16年回歸《紅白》 日團King & Prince獻海外首秀

林志穎、King & Prince將登上本屆《紅白》。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，最受觀眾期待的首波卡司名單正式曝光，包含「小旋風」林志穎，「玉女掌門人」蘇慧倫，日本人氣男團King & Prince，以及動力火車、TRASH、告五人，someshiit山姆等多組獲金曲獎肯定的實力派卡司，並集結年度華語流量歌手陳泳希、黃偉晉、邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等超強卡司。

King & Prince是首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」這次演出將帶來出道以來的經典代表作。迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，表示：「過年最重要的是有家人的陪伴。」

蘇慧倫將再度登上《紅白》與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受，期望與大家一起迎接充滿能量的新年，在2025年蘇慧倫不僅睽違5年發行新作，也完成了巡迴演出，蘇慧倫分享：「每到了新的一年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」同時預告今年會帶著新作品與歌迷朋友見面，邀請大家一起期待。

李千娜與顧穎母女檔於《紅白》再度合體，李千娜透露這次將會帶來從未嘗試過的形式與曲風，由顧穎開場當主秀，唱出兩個女孩一路成長的過程，再由李千娜接棒詮釋耳熟能詳的年代熱曲。錢錢演唱會中的驚喜合體廣受好評，讓母女倆期待未來能再次合作，李千娜也不忘帶著滿滿母愛表示：「希望再一次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎。」

