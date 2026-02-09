林志穎睽違16年重返《紅白》 掀起全場回憶殺

記者周毓洵／臺北報導

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間強勢登場，林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，一口氣連發多首經典神曲，瞬間掀起全場回憶殺。熟悉旋律一響，小巨蛋尖叫聲幾乎掀頂，萬名觀眾情緒全面沸騰，成功為金馬年揭開最熱血的序幕。

一開場，林志穎以活力滿點的「今年夏天」震撼登台，搭配30位舞者整齊劃一的舞步，舞台能量全開，強大氣場席捲全場。緊接著曲風轉為溫柔，他獻唱「17歲的雨季」，瞬間把觀眾拉回青春時光，現場瀰漫滿滿感動氛圍。

廣告 廣告

這段表演更邀請桃園偏鄉笨港國小合唱團同台演出，18位小朋友身穿白色上衣，與林志穎黑色造型形成鮮明對比，純淨歌聲交織溫暖旋律，讓全場不自覺跟著大合唱；林志穎也藉此替孩子們打造被世界看見的舞台，為演出增添動人溫度。

壓軸橋段林志穎率領FEniX、U:NUS、F.F.O三組人氣男團合體登場，重新編曲演繹「不是每個戀曲都有美好回憶」。三團輪番Rap炒熱氣氛，隨後林志穎火速換裝回到主舞台領軍共舞，經典與新生代正面交鋒，氣勢炸裂，成為當晚最令人屏息的名場面。

林志穎親切向久違的粉絲拜年，送上「一馬當先、馬力全開」的新年祝福。他也在台上與主持人Lulu互動玩骰子比大小，豪爽送出紅包，甚至加碼現金6600元，幽默笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎？」笑翻全場。

談到新的一年，林志穎也鬆口透露期待推出新作品、舉辦演唱會，讓粉絲驚喜不已。台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（2月16日）播出，陪伴觀眾熱鬧迎新年。

林志穎邀請笨港國小合唱團同台合唱「17歲的雨季」。（台視提供）

林志穎睽違16年重返紅白，經典神曲連發。（台視提供）

林志穎（左）率領FEniX、U_NUS、F.F.O帶來經典歌曲「不是每個戀曲都有美好回憶」。（台視提供）