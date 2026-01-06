林志穎睽違16年重返「紅白」 稱像新人第一次演出

（中央社記者洪素津台北6日電）台視「2026超級巨星紅白藝能大賞」公開卡司，有日本人氣男團King&Prince、林志穎、蘇慧倫、告五人等，其中林志穎睽違16年驚喜重返，他坦言對這個舞台既熟悉又陌生，「像是新人第一次演出」。

日本人氣男團King&Prince參加「2026超級巨星紅白藝能大賞」與觀眾一同迎接春節，永瀬廉和高橋海人首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉透過新聞稿表示非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍；高橋海人興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

除了舞台演出外，2人對美食同樣充滿憧憬，表示想去逛夜市，曾於4月來台舉辦見面會的永瀬廉也特別推薦小籠包，笑說：「這次想和海人一起吃！」

林志穎則是睽違16年驚喜重返「紅白」，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮」。這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，抑或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受舞台帶來的感動。

說起過年，林志穎表示除了每年過年的大家族聚餐，也期望在忙碌工作之餘多陪伴小孩，不錯過3個兒子的成長過程，並期待與愛車解鎖更多未曾挑戰的賽道，迎接充實精彩的2026年。

台視「2026超級巨星紅白藝能大賞」將於31日在台北小巨蛋預錄，並於農曆除夕（2月16日）在台灣電視台播出。（編輯：李錫璋）1150106