林志穎隔16年重返《紅白》自比新人

蘇慧倫預告會在《紅白》帶來精采演出。（資料照片）

林志穎暌違16年重返《紅白》舞台。（資料照片）

一年一度《2026超級巨星紅白藝能大賞》31日將於台北小巨蛋登場，除了日本人氣男團King ＆ Prince登台外，還有「小旋風」林志穎，「玉女掌門人」蘇慧倫及動力火車、TRASH、告五人與李佳薇、李佳歡、李千娜、白安、蔡旻佑等華麗卡司陣容，將歡度熱鬧除夕夜。

「小旋風」林志穎暌違16年驚喜重返《紅白》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受《紅白》舞台帶來的感動。

林志穎也透露，音樂和影視作品的規畫持續進行中，期盼未來能分享更多好消息，迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，「過年最重要的是有家人的陪伴。」

林志穎說，每年過年除了大家族聚餐，也期望在忙碌工作之餘多陪小孩，不錯過3個兒子的成長過程，並期待與愛車解鎖更多未曾挑戰的賽道，迎接充實精采的2026年。

蘇慧倫去年推出暌違5年的新專輯，也完成巡迴演出，她分享：「每到新的一年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」同時預告今年會帶著新作品與歌迷見面。