林志穎隔16年重返《紅白》！豪送紅包再加碼 虧Lulu「動用奶粉錢」催生馬寶寶

林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間強勢登場，林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，陪伴觀眾迎接金馬年，並一連帶來多首耳熟能詳的經典神曲。林志穎與FEniX、U:NUS及F.F.O人氣團體連番共舞，演出一開場，當現場響起那熟悉的旋律，全場尖叫聲瞬間震碎小巨蛋屋頂，林志穎以〈今年夏天〉揭開序幕，身旁30位舞者整齊劃一的步伐強大氣場震撼全場。

林志穎率領FEniX、U_NUS、F.F.O帶來經典歌曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉。

攜手偏鄉笨港國小暖心獻唱 18位純白天使同台

隨後曲風一轉，林志穎帶來抒情曲〈17歲的雨季〉溫暖氛圍瞬間將觀眾拉回純真的青春歲月。舞台上邀請來自全校僅約40名學生的桃園笨港國小合唱團員同台，18位孩子穿著純白上衣，與林志穎的帥氣黑色夾克相互輝映，如繁星點點點亮夜空，溫暖而澎湃的氛圍讓全場觀眾跟著大合唱，也為偏鄉孩子搭起被世界看見的音樂舞台。

林志穎率領FEniX、U:NUS及F.F.O三組人氣男團驚喜合體，帶來表演的最後壓軸高潮，將神曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉重新編曲共同演繹。三組團體在小舞台輪番展現極具爆發力的Rap，隨後林志穎神速換裝，再度回到舞台核心領軍共舞，迸發出強烈火花，氣勢磅礡的演出締造了當晚最令人屏息的震撼名場面。

林志穎邀請笨港國小合唱團同台合唱〈17歲的雨季〉。

林志穎大方祝賀金馬年 透露2026全新計畫

演出結束後，林志穎親切和好久不見的粉絲打招呼，並送上新年祝福：「一馬當先、馬力全開」，看到香港粉絲還立刻用廣東話打招呼，相當寵粉。林志穎也在台上向Lulu道恭喜，並祝福她「馬上有個馬寶寶！」林志穎特別稱讚笨港國小合唱團，他說：「小朋友們很有活力，去年比賽拿了三次冠軍。」

林志穎更在台上展現親民魅力，與現場觀眾大玩骰子比大小、豪爽送出新春紅包，更當場加碼現金$6600。林志穎摸了摸口袋，笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎？」主持人Lulu隨即提議由她加碼，林志穎一聽她要自掏腰包，立刻笑說：「這樣用你的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu澄清：「我還沒懷啦！」談到新的一年，林志穎透露最大的期待就是推出新作品、舉辦演唱會。



