林志穎16歲兒Kimi近況曝光 已長到180公分成羽球少年

被林志穎抱在懷裡的Kimi，現在已是16歲的羽球少年。（翻攝自微博、IG＠jimmylin）

林志穎兒子Kimi近日因學校網站照片被網友翻出，再度引發關注。這位曾因節目走紅的星二代，如今已16歲，褪去嬰兒肥，下顎線分明，身形挺拔，被認為很像母親。。

Kimi是林志穎之子，2013年，年僅3歲多時，隨父參加親子真人秀《爸爸去哪兒》第1季而走紅，可愛的樣貌很受歡迎。之後為了讓兒子專注學業，回歸一般生活，林志穎在Kimi進入小學後，便不再讓兒子公開露面。

直到去年底，林志穎在中國參與音樂節演出時，才分享兒子的近況。他透露Kimi身高已達180公分，近期熱衷於打羽球，甚至能完成跳殺動作，讓身為父親的他相當自豪。他問全場歌迷，「希望將來有一天，他（Kimi）可以出來比賽，你們會支持他嗎？」更接著說：「還是支持他唱歌演戲？都支持？其實做爸爸的就是這樣。」

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