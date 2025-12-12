林思宇化身兇狠嚴師！「毒舌逼哭學生」險出戲

宇宙（林思宇）以「凶狠第八節代課老師」強勢登場。（圖／小公視提供）





實境節目《成仁高中偵探社》本週就以「第八節自由課」為核心議題，邀來宇宙（林思宇）擔任「凶狠第八節代課老師」強勢登場，讓成仁高中偵探社社員緊張到眼眶發紅，甚至有人差點氣到離席。

臺灣校園長期存在「選擇性卻不可拒絕」的灰色制度，從抽血換學分到搜書包、禁外食等爭議，引發社會對學生自主權的關注。林思宇嚴肅擔任代課老師間仍有笑點意外爆發，其中一關學生吹笛子五音不全，讓林思宇忍不住吐槽：「你這是吹什麼倫敦鐵橋垮下來，是我的臉才垮下來吧。」嚴肅現場差點被笑聲攻破。

林思宇坦言這次黑臉演出是難得挑戰：「很少有人找我演嚴師，所以還蠻期待。但又想加入自己的即興梗，最難的是要板著臉不笑。我都趁他們沒注意時快速低頭放鬆。」而當學生在高壓情境中崩潰落淚時，她更心疼到差點當場出戲：「因為我懂那種只剩自己、很無助的感覺。錄影中還是得撐住，一喊卡我就立刻去安慰她。」

學生在高壓情境中崩潰落淚時，林思宇更心疼到差點當場出戲。（圖／小公視提供）

另一方面，姜典化身帶頭爭取自主的「行動派學生領袖」，一衝進場就引來全場尖叫。他笑稱那聲尖叫救了自己：「第一次上實境節目很緊張，怕帶不起同學情緒。結果門一開尖叫超大，參與感瞬間拉滿，我就能安心繼續任務。」被問是否想加入學生解謎，他直說不敢：「我沒有密室逃脫的才華，跟著破關一定拖累大家。還是當關主最安全。」談及學生時代的「微抗爭」，他也分享自己對抗制服規定：「我拒穿長筒白襪，只穿短襪。雖然被抓到會很慘，但我還是要守住穿襪子的自由。」

主持人視網膜也分享學生自主的親身案例。他回憶大學追查「系館不足」議題時，遭多個處室以「上面說的」推託，甚至被要求「要問去問校長」。他乾脆帶著校外記者、開著攝影機直接闖入校長室。面對秘書聲稱校長不在，他透過門縫看到本尊後，直接指著裡面說：「不是在嗎？」隨即入內完成採訪。此舉不僅讓校長受訪，也登上新聞版面，成為他學生時代具代表性的行動。



