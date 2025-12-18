林思宇挺「台灣囡仔」主持曬黑又脫妝 潘君侖傻眼未見「海龜房門口產卵」

【緯來新聞網】潘君侖與宇宙（林思宇）個別主持由教育部與公視聯合製播的《台灣囡仔、讚！》第17季，今（18日）舉辦己者會，潘君侖回憶，印象最深的是為了拍攝澎湖縣的望安國中集，為了記錄海龜上岸產卵的珍貴畫面，連續三晚拍到凌晨三、四點，他說：「可惜的是最後一晚不小心睡著了，海龜就在我房間外面的沙灘產卵卻沒看到！」而林思宇則分享，第一天錄影就受到震撼教育，被學生帶到海灘打橄欖球，直接曬黑一階又流汗脫妝，雖然過程很辛苦，但也感謝因為參與了節目，才能有這個特別的體驗。

廣告 廣告

潘君侖與宇宙（林思宇）接下《台灣囡仔、讚！》第17季主持棒。（圖／攝影組）

林思宇同時分享如何打開學生的心房，她道：「因為拍攝當天大家都很早起，，我們就要用非常熱情的方式，在開錄前先和學生聊聊天、打成一片，要扮演班級裡最E人的角色，他們常常在拍攝結束後，還捨不得讓我們走。」她首次擔任兒少節目主持人，坦言錄節目時感覺不像在主持，與同學們的真實互動，讓她回憶起自己的求學階段，感到十分幸福也很療癒，並強調：「透過課程與同學相處，讓我看見了好多充滿熱情、活潑又可愛的同學們，讓我感受『台灣囡仔』超有感染力的表現。」她特別提到，因為同學們的表現常常超乎想像，總是蹦出許多火花，像是一場溫暖的交流。

潘君侖與宇宙（林思宇）接下《台灣囡仔、讚！》第17季主持棒。（圖／攝影組）

連續第二年擔任主持的潘君侖在記者會上分享，這一年來在主持歷程中的成長與收穫，他透露今年從高山部落走到海底世界，從偏遠山巔走到繁華城市，拜訪全台灣的中小學，同學總是用最直接且純粹的方式介紹自己的學校與家鄉，潘君侖說：「他們曾告訴我『這就是我的家，我很喜歡！』，讓我感受滿滿的熱情與歸屬感，而我也用最自然的方式走進孩子們的內心，引導他們用最自在的方式表達。」此外，他也分享經由與同學的互動，發現節目像是充滿生命力的文化課，是一趟見證土地孕育與教育多樣性的感動旅程。



記者會特別邀請新北市三芝國民中學、澎湖縣望安國民中學、桃園市忠貞國民小學、彰化縣鹿江國際國中小的師生帶來精采演出，教育部署長彭富源與公視副總經理謝玒玲也特地出席活動給予支持，謝玒玲表示：「透過同學充滿自信的帶領下，讓我們看到全國中小學教育的多元性，充分展現了在地文化與特色，也感謝兩位主持人的引導，讓節目內容更生動精彩。」教育部署長彭富源則分享，「每個學校的課程都是獨一無二的，很羨慕兩位主持人可以在第一手嘗鮮，孩子因為需要而自主學習，相信學到的東西都是一輩子受用的。」



《台灣囡仔、讚！》邀請全國16所國中小師生參與，第17季將於12月21日起，每週日早上10點30分在小公視播出。

更多緯來新聞網報導

朵拉《食尚玩家》澳門過聖誕 巴鈺48小時自導自演捉盜賊

林心如曾被寶貝冷處理！7歲愛女超齡發言「沒有要結婚」