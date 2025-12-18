林思宇第一天錄影就「被學生震撼教育」 潘君侖撐3天「錯過海龜產卵」超可惜

潘君倫（左）與林思宇（右）個別帶領學生認識台灣多元的教育課程。公視《台灣囡仔、讚！》提供

《台灣囡仔、讚！》第17季全新登場，將於12月21日起播出，本季由潘君侖與宇宙（林思宇）個別主持，經由國中、小學生擔任「帶路者」，帶領觀眾認識學校與社區，展現學生的自主能力，培養他們的自信心，鼓勵勇敢表現自我。

活躍於歌手、演員、主持的「三棲」藝人林思宇，首次擔任兒少節目主持人，她坦言錄節目時感覺不像在主持，與同學們的真實互動，讓她回憶起自己的求學階段，感到十分幸福也很療癒，她強調：「透過課程與同學相處，讓我看見了好多充滿熱情、活潑又可愛的同學們，讓我感受『台灣囡仔』超有感染力的表現。」她特別提到，因為同學們的表現常常超乎想像，總是蹦出許多火花，像是一場溫暖的交流。

屏東縣恆春國小學生以月琴自創台語民謠，用歌聲傳遞家鄉故事。公視《台灣囡仔、讚！》提供

連續第二年擔任主持的潘君侖，不僅被譽為「三棲藝人」，更憑藉首年穩健亮眼的主持表現，成功累積高度好評與信任，再度接下主持重任，他在記者會上分享這一年來在主持歷程中的成長與收穫，他透露今年從高山部落走到海底世界，從偏遠山巔走到繁華城市，拜訪全台灣的中小學，同學總是用最直接且純粹的方式介紹自己的學校與家鄉，潘君侖說：「他們曾告訴我『這就是我的家，我很喜歡！』讓我感受滿滿的熱情與歸屬感，而我也用最自然的方式走進孩子們的內心，引導他們用最自在的方式表達。」此外，他也分享經由與同學的互動，發現節目像是充滿生命力的文化課，是一趟見證土地孕育與教育多樣性的感動旅程。

宇宙與新北市三芝國中布袋戲社團學生一同了解在地文化，讓傳統技藝在校園持續發光。公視《台灣囡仔、讚！》提供

潘君侖回憶，印象最深的是為了拍攝澎湖縣的望安國中集，為了記錄海龜上岸產卵的珍貴畫面，連續三晚拍到凌晨三、四點，他說：「可惜的是最後一晚不小心睡著了，海龜就在我房間外面的沙灘產卵卻沒看到！」而林思宇則分享，第一天錄影就受到震撼教育，被學生帶到海灘打橄欖球，直接曬黑一階又流汗脫妝，雖然過程很辛苦，但也感謝因為參與了節目，才能有這個特別的體驗，她同時分享如何打開學生的心房，她道：「因為拍攝當天大家都很早起，，我們就要用非常熱情的方式，在開錄前先和學生聊聊天、打成一片，要扮演班級裡最E人的角色，他們常常在拍攝結束後，還捨不得讓我們走。」

自九年國教至十二年國教，《台灣囡仔、讚！》陪伴觀眾與學生一同成長，十七年來見證了台灣教育的轉變與創新。今年持續以溫暖的視角，呈現當代教育的多元與新風貌。本節目以細膩而真實的視角，帶領觀眾看見台灣各地學校如何結合地理、文化與社會背景，設計出獨具特色的校本課程。

18日記者會上，特別邀請新北市三芝國民中學、澎湖縣望安國民中學、桃園市忠貞國民小學、彰化縣鹿江國際國中小的師生帶來精采演出，教育部署長彭富源與公視副總經理謝玒玲也特地出席活動給予支持，謝玒玲表示：「透過同學充滿自信的帶領下，讓我們看到全國中小學教育的多元性，充分展現了在地文化與特色，也感謝兩位主持人的引導，讓節目內容更生動精彩。」

2025年《台灣囡仔、讚！》邀請全國16所國中小師生參與，16集各三十分鐘的節目內容深入探討各個學校的多元學習模式、生活故事與社團才藝，邀請您播出，一起見證孩子的成長，點亮台灣教育的未來！



