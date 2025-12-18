林思宇首接兒少節目主持棒 回憶起自己求學階段

記者王丹荷／綜合報導

潘君侖、「宇宙」林思宇今（18）日出席教育部與公視聯合製播的《台灣囡仔、讚！》第17季開播記者會，節目由潘君侖與林思宇個別主持，經由國中、小學生擔任「帶路者」，帶領觀眾認識學校與社區，展現學生的自主能力，培養他們的自信心，鼓勵勇敢表現自我。林思宇首次擔任兒少節目主持人，坦言錄節目時感覺不像在主持，與同學們的真實互動讓她回憶起自己的求學階段，感到十分幸福也很療癒。

連續第2年擔任主持的潘君侖回憶，印象最深的是為了拍攝澎湖縣的望安國中集，為了記錄海龜上岸產卵的珍貴畫面，連續3晚拍到凌晨3、4點，他說：「可惜的是最後一晚不小心睡著了，海龜就在我房間外面的沙灘產卵卻沒看到！」

林思宇則分享，第1天錄影就受到震撼教育，被學生帶到海灘打橄欖球，直接曬黑一階又流汗脫妝，雖然過程很辛苦，但也感謝因為參與了節目，才能有這個特別的體驗；她同時分享如何打開學生的心房，「因為拍攝當天大家都很早起，就要用非常熱情的方式，在開錄前先和學生聊聊天、打成一片，要扮演班級裡最E人的角色，他們常常在拍攝結束後，還捨不得讓我們走。」

潘君侖分享在主持歷程中的成長與收穫，透露今年從高山部落走到海底世界，從偏遠山巔走到繁華城市，拜訪全臺灣的中小學，同學總是用最直接且純粹的方式介紹自己的學校與家鄉，「他們曾告訴我：『這就是我的家，我很喜歡！』讓我感受滿滿的熱情與歸屬感，而我也用最自然的方式走進孩子們的內心，引導他們用最自在的方式表達。」

林思宇也表示：「透過課程與同學相處，讓我看見了好多充滿熱情、活潑又可愛的同學們，讓我感受『台灣囡仔』超有感染力的表現。」她特別提到，因為同學們的表現常常超乎想像，總是蹦出許多火花，像是場溫暖的交流。

林思宇（右）、潘君倫出席《台灣囡仔、讚！》記者會。（公視《台灣囡仔、讚！》提供）

林思宇（右）與新北市三芝國中布袋戲社團學生一同了解在地文化。（公視《台灣囡仔、讚！》提供）

澎湖縣望安國中學生帶領潘君侖（左4）實地走訪，認識澎湖獨特地景與人文風貌。（公視《台灣囡仔、讚！》提供）