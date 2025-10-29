林思廷被綁竟喊「再緊一點」！狄志杰黑化氣場太強 沒人敢靠近

狄志杰（左起）、林思廷、李宗霖出席《看看你有多愛我》記者會。晴天影像提供

《看看你有多愛我》今（29）日舉行上檔媒體茶敘，導演葉天倫率領林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息、毫無違和感；狄志杰則以頹廢造型現身，渾身散發強烈氣場，讓林思廷與李宗霖忍不住笑稱「不敢靠近」，現場互動趣味十足。

導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。晴天影像提供

狄志杰以劇中頹廢造型現身，與李宗霖詮釋暗藏祕密的父子檔，情感層次緊繃。對角色深有共鳴的他分享：「前兩天我還把劇本拿出來重新看了一遍，覺得很多悲劇其實都是可以避免的。」他表示開拍前特地與李宗霖約定「刻意不交流」，營造父子間的疏離感。

談到與林思廷的互動，他透露：「讀本時我有試著想要多聊幾句，結果她就像多數青春期叛逆的女兒一樣，沒有太理我！」林思廷笑著回應：「那時候不知道為什麼，心裡就有一股害怕的感覺。到拍攝後期才慢慢熟悉，每次激烈戲導演喊卡，志杰哥都會立刻關心『還好嗎？』，其實他本人非常溫暖。」

林思廷（右）、李宗霖重新穿上劇中的高中生制服。晴天影像提供

林思廷因為劇情需多次被繩索捆綁，還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言，一踏進場景就覺得毛骨悚然，幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色，「我們每天開拍前都會拜拜，現場也會不斷燒艾草驅蚊，因為我的戲服布料比較少，也需要被噴水跟抹油在身上製造效果，導演還貼心送我一件類似露營用的雨衣，防風又防蚊，整部戲拍完我獲得了一件『煙燻雨衣』，現在都還留著當紀念！」至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示：「不會，因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆，我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」

林思廷劇中遭綁架囚禁，展現極具爆發力的演技。晴天影像提供

狄志杰對劇中的「廢墟場景」印象深刻，他回憶：「第一次進去就覺得我的鼻子過敏要大爆發，因為那地方實在太陳舊，屋頂、牆壁、地板沒有一塊是完整的，我很懷疑導演怎麼能夠找到這樣的場地。」他打趣補充，隔天立刻隨身攜帶過敏藥，「總不能拍戲拍到一半還說『等一下，我先擤個鼻涕』吧！」



