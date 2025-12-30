林思銘不參與黨內新竹縣長提名 陳見賢、徐欣瑩說話了

國民黨立委徐欣瑩表示，期待黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最具勝選實力的縣長候選人。（王惠慧攝）

副縣長陳見賢（中）回應，他感謝林思銘委員，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。（陳見賢辦公室提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣國民黨下屆縣長初選，30日中午在縣長公館開協調會，會中確定立委林思銘不參與黨內提名，由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩爭取提名；對此，徐欣瑩表示，相信黨內能回到制度與民意，選出最強候選人；副縣長陳見賢則表示，感謝林思銘關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。

徐欣瑩說自己心情一如往常，一路朝向自己的目標前進，步驟不變，協調會的結果目前還沒有辦法確認1組人選出來，所以黨中央有特別傳達鄭麗文主席的指示，要在明年3月以前各縣市人選都要確認，所以新竹縣的部分，可能會再繼續協調。

廣告 廣告

徐欣瑩也感謝中央黨部關心新竹縣發展，她在會中也表達，民眾對她的支持，也期待黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最具勝選實力的縣長候選人。她也認為，選區愈複雜，愈應及早完成提名，避免再以「喬」的方式決定人選，而應以民調作為依據。

陳見賢則回應，他感謝林思銘委員，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。能在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範。

陳見賢也說，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。他也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚。

針對退選理由，林思銘則低調回應，他明天上午將在立法院開記者會宣布退選一事，今暫時不會對外回應。

【看原文連結】