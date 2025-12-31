林思銘不玩了！宣布退出藍營新竹縣長初選：支持黨提名的候選人

即時中心／潘柏廷報導

國民黨有意角逐2026年新竹縣長的人選，包含藍委林思銘、藍委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢，但歷經昨（30）日縣長楊文科召集、國民黨副主席兼秘書長李乾龍參與的協調會後，林思銘決定退出，演變成徐、陳2人競逐。對此，林思銘今（31）日上午召開「重大聲明」記者會，正式宣布退出初選，並宣稱將全力支持國民黨提名的縣長候選人。

林思銘今日表示，近期他內心充滿憂慮，距離國民黨初選還有一段時間，但看到新竹縣國民黨內已經出現互打分裂的氛圍，不僅無助競爭只會加深裂痕、削弱士氣，最終受傷害的不是某一位候選人，而是整個國民黨團結的士氣，進而影響新竹縣在2026年勝選前景。

接著，林思銘說，他始終相信一句話「團結未必保證勝選，但分裂一定無法勝選」，這不是一句口號而是政治現實，更是他們共同必須承擔的責任，但是看到眼見初選造成內耗加溫、同仁互打，憂心忡忡，他深知若任由持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

因此，林思銘又說，基於團結、大局、國民黨勝選的整體考量，我必須做出艱難，但對支持者他的鄉親朋友做出負責任決定，「成功不必在我，但成功一定有我」，這個決定不是退縮，也不是妥協，不是屈服於任何的壓力，而是他始終相信團結和諧比他個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人還重要，在此以最真誠態度鄭重宣示。

國民黨立委林思銘。（圖／民視新聞）

對此，林思銘表達：一、本人退出2026新竹縣國民黨內初選、二，退選後將全力支持國民黨提名的縣長候選人、三，不論由誰代表國民黨出戰都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣爭取最後的勝利。

林思銘喊話，誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹治理願景來贏得民心、以智慧化解分歧、為國民黨團結勝選走出一條最有力量也最有希望的道路；必須攜手一致為新竹縣的未來、為國民黨的責任共同努力、共同承擔、共同贏得新竹縣2026繼續執政的勝利。

針對協調會的氣氛，林思銘坦言當下氣氛滿融洽，而且現場就開誠布公，而3位參與初選的同志都各自發表對未來新竹縣的願景；至於對初選方式大家有不同的意見，但是最後也達成共識，那就是依照黨的提名辦法，再協調不成後就會辦理初選。

林思銘也說，還是希望能夠協調一位候選人是最佳的方式，所以決定由協調會召集人、新竹縣長楊文科再做一次協調，最終會在明年（2026）3月份以前決定出縣長候選人。

最後，林思銘喊話，他要為新竹縣民承擔服務的初心絕對沒有變，自己是經過一段時間審慎考慮與評估，認為要營造團結和諧的氣氛、新竹縣能夠團結勝選氛圍，能讓支持者知道他的決定，因此昨天在協調會才做出決定。

