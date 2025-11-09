林思銘再爆碩士假學歷爭議 吹哨者抨擊：吃學校豆腐欺騙選民

林思銘於臉書否認假學歷爭議，但遭吳佩蓉踢爆各種貓膩。（翻攝吳佩蓉臉書）

有媒體踢爆，從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘協助關說入境。林思銘否認指控，強調只是「選民服務」，辦公室只是代陳情民眾詢問主管機關，絕無關說。但前促轉會副研究員吳佩蓉再踢爆，林思銘2005年在選舉公報詳載自己是「文化大學法研所碩士」，把「文化大學法律研究所」放學歷欄位，不久又改放經歷欄位；但到了2018年，該學歷竟完全消失在公報上。

吳佩蓉直言，林身為執業律師，填報資料如此草率，竟把不存在的學歷放進選舉公報，不只大吃學校豆腐，且有欺騙選民的嫌疑。

對於假學歷爭議，林思銘在臉書否認學歷造假，他稱之所以沒拿到學位，是因無睱兼顧課業與工作，最終在天人交戰之下做出取捨，選擇專注在律師執業上，而不得不放棄提交碩士論文。他強調，人生歷程沒有虛假、沒有造假，向來就是光明磊落；一生秉持做事要誠信、做人要正直的原則；做人要有誠信，是他一生最堅持的信念。

針對林思銘回應，吳佩蓉再抨擊，2019年4月2日，奪下議員五連霸的林思銘，在新竹縣多名議員的陪同下，宣布將角逐第二選區立委。林思銘說，「立法的事應交給專業的來，他具有法學碩士專業背景，可修訂保障人民權益的法律。他也是執業律師28年，對於司法改革，可提出正確的建議。」當天有多家媒體報導，林自己強調具法學碩士專業背景，若察覺報導有錯誤，身為資深民代與律師，去函更正應該不太難吧？

林思銘遭吳佩蓉揭露多次於選舉公報的學經歷欄填上不存在的「法研所碩士」「法律研究所」，有誠信問題。（翻攝吳佩蓉臉書）

吳佩蓉指出，更扯的是，林思銘竟把學歷造假的醜事，意圖甩鍋給別人，想拖那些違反學術倫理 的人下水，來掩飾自己的問題。正如林自己的貼文所說，「社會應該重視的是一個人的人格與實踐，而非頭銜與學位，而政治人物最需要的，不是文憑，而是信譽。」然而，林思銘的誠信與信譽，早被他自己踐踏毀棄。吳佩蓉嘲諷，最逗趣的是，被她踢爆後，才趕緊讓立法院網站下架，改放在經歷欄位。既然林思銘認為重要的是信譽，那就灑脫點，要不撤下，要不就好好去拿到學位，這種程度的詭辯，有夠難看啦！

