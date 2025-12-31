林思銘宣布退出竹縣初選 拒絕「同志互打」憂衝擊2026大選

林思銘退選，並承諾當黨提名人的最強後盾。（翻攝自林思銘臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選原本呈現「三強相爭」局勢，由立委徐欣瑩、林思銘與副縣長陳見賢角逐。然而，立委林思銘今（31日）上午召開記者會緊急宣布退出初選，他表示，眼見初選已造成內耗升溫、同志互打，基層支持者憂心忡忡，為了維護國民黨的整體利益與大局，他決定做出艱難決定，並強調「勝選比位置重要」。

林思銘指出，距離黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互攻擊的分裂氛圍。他認為這種「同志互打」不僅無助於競爭，更會加深內部裂痕、削弱士氣，最終受傷的將是整個國民黨的團結，進而影響2026年新竹縣的勝選前景。林思銘強調，基於團結與大局考量，必須停止內耗，避免讓支持者感到失望。

在宣布退選之際，林思銘特別針對競爭態勢提出警告，他深信「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選」。林思銘直言，若任由黨內對立持續擴大，最終只會削弱自身力量，讓政治對手從中得利。

儘管宣布退選，林思銘強調這並非退縮或屈服壓力，而是貫徹「成功不必在我，但成功一定有我」的精神。他提出三大宣示：正式退出黨內初選、全力支持黨所提名的候選人，並承諾不論最終由誰出戰，他都會站在最前線與同志並肩作戰。他最後呼籲參與初選的同志應以治理願景贏得民心，攜手一致為新竹縣的未來努力。





