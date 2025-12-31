林思銘宣布退出藍營竹縣長初選！現身親曝原因

國民黨立委林思銘。（本報資料照片）

國民黨2026新竹縣長人選，原本有立委林思銘、現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩有意角逐代表國民黨參選，經過昨（30日）協調後，林思銘宣布退出。而林今（31日）上午也親自召開記者會說明原因，也強調之後也全力支持黨內所提名候選人，不論誰代表出戰，都會和同志並肩作戰。

林思銘表示，近期內心充滿憂慮，距離初選還有一段時間，但看到黨內已經出現互打分裂氛圍，不僅無助於競爭，只會加深裂痕，最終受傷害不只影響候選人，可能還會影響國民黨團結士氣、2026勝選前景，始終相信團結未必保證勝選，但分裂一定無法勝選。

林思銘續指，初選造成內耗，同志互打，基層憂心忡忡，深知如果任由持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利，基於團結、大局、國民黨勝選考量，因此做出決定，「成功不必在我，但成功一定有我，這個決定不是退縮妥協，不是屈服於任何壓力，而是我始終堅信團結和諧比個人重要，勝選比位子重要」，再次鄭正宣示，「本人退出2026新竹縣國民黨黨內初選，退選之後也全力支持黨內所提名候選人，不論誰代表出戰，都會和同志並肩作戰。」

林思銘也透露，昨天的協調會氣氛蠻融洽、開誠布公，3位同志都各自發表對未來新竹縣的願景，氣氛蠻融洽，對於初選方式大家有不同意見，但最後也達成共識，還是依照黨提名辦法，在協調不成後會辦理初選，還是希望可以協調出候選人是最佳方式，會由協調召集人再做一次協調。

