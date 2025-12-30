林思銘放棄國民黨新竹縣長初選！首次協調會結束：陳見賢、徐欣瑩續溝通

新竹縣長楊文科強調，今天只是「交換意見」不是「定生死」，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。（王惠慧攝）

新竹縣國民黨下屆縣長初選，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘3人相爭，30日中午在縣長公館開協調會，全程閉門不受訪，會後根據新竹縣長楊文科轉述，感謝林思銘決定不參與這次黨內提名，後續將由陳見賢、徐欣瑩兩人持續溝通協調。

3位有意參選縣長人選首次開協調會，上午11點多林思銘率先到場，接著包括陳見賢、徐欣瑩座車也都陸續開進縣長公館，包括黨副主席兼祕書長李乾龍、黨副祕書長兼組發會主委李哲華，以及縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳都出席。

會議全程閉門，會議結束後楊文科受訪，據他轉述，與會同志包括陳見賢、林思銘及徐欣瑩委員，一起討論交換意見，大家對於新竹縣要「團結一致」達成共識，也非常感謝林思銘委員決定「讓賢」，不參與此次黨內提名參選，所以目前將由陳見賢與徐欣瑩2位同志繼續溝通、協調。

楊文科強調，今天只是「交換意見」不是「定生死」，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。他感謝議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳，大家都把目前新竹縣的局勢詳盡說明，讓爭取提名的參選同志能充分了解現況。

此外，國民黨副主席李乾龍與副祕書長兼組發會主委李哲華也說明黨內的提名機制，大家對這些機制也有清楚了解，相信大家都有共識，未來也會愈來愈樂觀。

針對媒體詢問具體提名機制為何？楊文科回應，機制就是我們黨內的機制，以及大家協調的方式，國民黨一定會推出一個能夠勝選的人選，這是大家共同的願望。被問到是採徵召或初選？楊則表示，這些都還在繼續協調；至於何時會有結果？楊則表示，應該是「很快的時間」，也會繼續來努力。

