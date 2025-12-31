林思銘正式宣布退出新竹縣長初選 陳見賢隔空表達感謝

藍委林思銘（左）年底正式宣布退出新竹縣長黨內初選。（陳見賢競選辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩以及林思銘均有意參選縣長，國民黨中央30日到新竹縣辦理首次協調會，林思銘於會中確定退出初選，31日發聲明表示黨內互打無助競爭，隨後陳見賢陣營感謝林思銘持續堅守立法院。

協調會30日在縣長楊文科公館舉辦，全程閉門不公開，楊文科、議長張鎮榮和前縣長邱鏡淳等人均到場。協調會由國民黨副主席兼祕書長李乾龍主持、組發會主委李哲華與會。會中確定立委林思銘不參與黨內提名，由陳見賢、徐欣瑩爭取提名。林思銘也在31日發布正式退出2026新竹縣長黨內初選聲明。

林思銘在聲明中指出，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。因此基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他做出了艱難的決定。

林思銘澄清此舉並非退縮妥協，也非屈服於任何壓力，而是他始終堅信團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比個人更重要。因此他宣布退出黨內初選，將全力支持黨提名的縣長候選人。

對此陳見賢也隨即透過競選辦公室發聲明，隔空感謝林思銘持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步一步實踐他對新竹縣民的承諾。國民黨在新竹縣一定要團結，因為唯有團結，才有勝選的機會，也才能真正為地方爭取更多建設與資源。

未來的路上，陳見賢會持續結合所有鄉親的力量，凝聚所有國民黨員的向心力，大家一起努力，為新竹縣守住藍天，為鄉親創造更美好、更有希望的生活與福祉。

