林思銘稱僅協助太子集團「核心幹部」沒關說！王義川酸：傻傻的都會記錄

記者陳思妤／台北報導

國民黨前立委李德維、立委林思銘被媒體踢爆關說，協助涉跨國詐騙的太子集團中國籍幹部入境台灣。林思銘辦公室今（7）日稱，僅透過電話協助詢問申請流程，絕無關說之事。對此，民進黨立委王義川在三立新聞《前進新台灣》節目中大酸，都會記錄啦，不要傻傻的，民意代表自己拿把尺不拿捏好，「到最後出事就是你！」這個東西已經很明確，林思銘的名字才會出現。

由柬埔寨華人陳志領導，涉嫌跨國詐欺與洗錢等罪的太子集團，「總務長」李守禮、在台最高幹部王昱棠等人6日被裁定羈押禁見，而該集團的中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞被爆出多次來台，還找上李德維、林思銘等關說協助入境。

對此，林思銘辦公室今日回應，僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料。後續是否核准由主管機關辦理，辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。

王義川在節目中大酸，林思銘跟李德維如果有做就巴結一點，說是幫倒忙，不知道後面是詐騙集團。他說，民意代表跟官員之間的互動，官員都會記錄，「不要傻傻的，光是打電話都會記錄啦」。

「所以今天媒體會爆出這些訊息代表什麼，這個東西已經很明確，林思銘的名字才會出現」，王義川指出，李德維跟中國的關係也很好，這大家都知道，所以跟中國這些人士熟識，「我們也不會覺得很意外」。

王義川表示，這些人進進出出，在台灣做生意，還有一些是中配，能陸陸續續、來來回回，「就是可能有人幫他，在那個邊邊的地方開了一個門，讓他方便啦」。

王義川直言，民意代表自己那把尺不拿捏好，「到最後出事就是你！」他也說，「但是如果就是你在管，那個門就是你在顧的，門就是你在開啟的，那以後相關的刑責你也會中啦！」

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

