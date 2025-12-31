林思銘聲明退選新竹縣長初選 期盼力促黨內團結

國民黨新竹縣立委林思銘昨在縣長楊文科出面協調下，決定退出黨內初選，他今早（31日）發表退選聲明，強調他近期內心充滿憂慮，因為黨內逐漸出現相互打（網內互打）的分裂氛圍，不僅無助於競爭，還只會加深裂痕、削弱士氣；他期盼自己退選能力促團結，「成功不必在我，但成功一定有我」。

國民黨立委林思銘。（中天新聞）

2026年新竹縣長選舉，國民黨原先有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩及林思銘3強相爭，縣長楊文科昨天中午在官邸召開協調會，3人均親自出席，會中達成共識，林思銘願意退出初選，消息一出，震驚地方政壇。

林思銘今早在黨團記者會發表正式的退選聲明。他表示：

近期，思銘內心充滿憂慮。距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打（網內互打）的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在 2026 年的勝選前景。

我始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。

然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，思銘深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

因此，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，思銘必須做出一個艱難、但對支持我的鄉親朋友負責任的決定。成功不必在我，但成功一定有我

這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為我始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比我個人更重要。

新竹縣長楊文科親自協調國民黨內縣長初選。（中天新聞）

在此，我以最真誠的態度鄭重宣示：

一、本人退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選。

二、退選之後，思銘將全力支持黨所提名的縣長候選人。

三、不論最終由誰代表中國國民黨出戰，我都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

最後，我也誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。

讓我們放下成見、攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、共同勝利。

