林思銘被爆施壓警方對「聖石金業」道歉 王婉諭直言：打詐最大阻礙

林思銘上月才被爆曾協助太子集團多名核心幹部多次入境，近日又被媒體報導曾要警方向聖石金業道歉。太報資料照



標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」，近日遭檢警指控涉嫌非法吸金詐騙，台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤等30名高層，查扣50公斤黃金等不法所得約10億元。不過全案經媒體報導後，卻扯出案外案，國民黨立委林思銘年初時疑似受聖石金業請託，向新北警方施壓、要求撤下反詐新聞，還要求警方公開道歉，甚至導致執勤警員遭懲處。時代力量黨主席王婉諭對此表示，林思銘才剛被爆出協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，現在又被質疑選民服務牽扯到疑似詐騙集團，應該要向台灣人民說清楚、講明白。

根據檢警調查，聖石金業以「88折黃金理財專案」吸引客源，宣稱保證回購，不過多名投資人約滿後卻拿不回現金與黃金，憤而向刑事局檢舉。北檢指揮警方展開蒐證後，於本月1日發動搜索，拘提邱嬿妤夫妻及多名幹部、業務，其中邱女被依涉嫌違反銀行法諭令500萬元交保、限制出境出海並配戴電子腳鐐，其夫同樣以500萬元交保，多名幹部則依情節分別諭知30至200萬元不等交保。事後媒體爆出，該公司先前曾委由林思銘出面介入協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。

據了解，今年3月一名68歲陳姓婦人在聖石金業的業務員陪同下，到銀行準備轉帳28萬元，不過行員認為有詐騙可能，通知轄區警方到場核實，派出所獲報後也即刻派員趕抵。員警到場後認定此為常見詐騙手法，事後還將這起案件寫成反詐騙案例，提醒民眾要小心。結果聖石金業不但在官網發布律師函喊告，疑似還找林思銘介入協調，要求警方公開道歉，導致新北市警方被迫撤下新聞並發聲明道歉，甚至還對執勤員警進行懲處。

王婉諭表示，林思銘前陣子才被爆出以接受陳情為由，協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，現在又被質疑選民服務牽扯到疑似詐騙集團，實在讓社會無法接受，呼籲林思銘應針對委員辦公室是否介入協調，甚至向警方施壓，要求道歉、懲處，向台灣人民解釋清楚。

王婉諭直言，警方依法執行勤務，還要被懲處、被迫道歉，這種政治人物介入執法、護航詐團的案例，就是台灣打詐最大的阻礙之一。呼籲政治人物不應成為詐騙集團的保護傘，而應全力支持第一線員警依法執法，還給台灣一個真正有能力打擊詐騙的政治環境。

林思銘辦公室回應，林思銘對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明，辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序。若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，決不護短。

板橋分局也回應，林思銘委員辦公室3月21日召集本分局，針對員警查證方式進行說明與釐清，當中建議業者完善交易流程及員工識別方式，同時警方於發布識詐新聞時應更加謹慎處理，以免衍生爭議，造成外界誤解。板橋分局也重申，將以守護民眾財產安全為原則，持續加強查證及反詐宣傳，保障民眾權益。

