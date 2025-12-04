林思銘辦公室主任再掀爭議 歐陽霆：用人大有問題
〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨立委林思銘遭爆疑似介入「聖石金業」相關案件，新竹縣議員歐陽霆發文說，經追蹤，涉此事件的主角正是林思銘的國會辦公室主任，該主任參與涉詐公司的開幕剪綵等爭議，直批「這顯示出林委員的用人大有問題！難道這就是他宣布要參選縣長的用人邏輯嗎？」
對此，林思銘國會辦公室回應，「本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，本人絕不護短。」
歐陽霆在臉書發文說，林思銘委員繼日前爆出「協助」跨國詐騙集團中國籍核心幹部入境台灣之後，沒想到今日又傳出協助涉詐的黃金公司，對警方施壓，要求澄清道歉，為涉詐廠商「維護商譽」。當時分局甚至還為了此事特別發新聞稿道歉。
歐陽霆說，仔細調查案發時間會發現，事情就發生在今年3月份。相信當時正忙於大罷免的林委員，肯定沒有心思好好親自處理選服。「而根據我們進一步追蹤，本次事件的主角正是林思銘的辦公室主任-這位主任不僅大喇喇參與涉詐公司的開幕剪綵，過去林思銘委員所爆出的『中火關說案』主角，也同樣是他，經過這麼多爭議案件，依然是鐵打的立委辦公室主任。」
「這顯示出林委員的用人大有問題！難道這就是他宣布要參選縣長的用人邏輯嗎？」話鋒一轉，歐陽霆接著提到，新竹縣在楊文科任內，包括他本人在內，已有超過5位局處首長因涉貪遭到起訴，幾乎是1年1爆。他並大大嘲諷：「這種用人方式，未來林委員真的變成林縣長，相信數字只會多不會少，想必能帶領新竹縣打破涉貪起訴紀錄！」
最後歐陽霆寫道，新竹縣民不是次等公民！我們期待的是一位具備施政願景、美學素養，且能尊重專業的縣長，「而不是這種和毒販與詐騙集團站在一起的三流政客！」
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
