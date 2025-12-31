林思銘退出國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩：對他基於大局的決定，深表尊重

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委林思銘昨天宣布退出國民黨新竹縣長初選，他今（31）天表示，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。國民黨立委徐欣瑩則說，感謝林思銘委員在這段時間的投入與付出，對於他基於大局所做的決定，深表尊重。

國民黨30日展開新竹縣長人選的內部協調作業，原有意參選的立委林思銘宣布退出，僅剩現任新竹縣副縣長陳見賢、徐欣瑩角逐代表國民黨參選的機會，後續將繼續進行相關協調作業。

林思銘今天說，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，必須做出一個艱難、但對支持他的鄉親朋友負責任的決定。「成功不必在我，但成功一定有我」；這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

持續爭取提名的徐欣瑩則說，接到許多電話與訊息，每一份關心都讓她感到非常溫暖，真的謝謝大家。首先，感謝中央黨部特地來到地方與大家對話，也要向這段時間為黨內協調事務辛苦奔走的張議長、楊縣長，表達最深的敬意。也要感謝林思銘委員在這段時間的投入與付出，對於他基於大局所做的決定，深表尊重。

徐欣瑩提到，黨中央也特別轉達，依鄭麗文主席的方向，將在明年三月以前完成各縣市人選的相關規劃。相信黨中央一定會秉持公平、公開、公正的原則，透過制度回應廣大黨員與民意的期待。這也正是落實鄭麗文主席所提出的世代交替、年輕化，以及國民黨形象改革的重要時刻。

徐欣瑩強調，自己是土生土長的新竹客家妹，從小在這片土地長大，這裡不只是她的家，更承載著她對家鄉最深的情感。新竹不只是一個科技城市，更是一個有溫度、有生活、有世代連結的地方。「新竹縣的未來讓我們一起繼續努力，欣瑩需要大家的支持與同行」。

