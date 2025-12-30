林思銘退出新竹縣長初選 徐欣瑩：相信黨內制度、選出最強候選人

國民黨今（30日）召開下屆新竹縣長提名協調會，立委林思銘確定不參與黨內提名，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩繼續爭取提名。徐欣瑩表示，相信黨內能回歸制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最具勝選實力的縣長候選人。

徐欣瑩。（圖／資料照）

今日協調會，黨中央由副主席兼秘書長李乾龍和組發會主委李哲華代表出席，參與協調的除了徐欣瑩、林思銘和陳見賢外，包括縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、議長張鎮榮也都參與協調會。

徐欣瑩透過新聞稿表示，感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，這本身就是一件值得肯定的事。她也特別向多日來為黨內協調事務費心勞力的張議長、楊縣長表達敬意，自己在會中也向陳主委、林立委兩位候選人親切問候，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向。

廣告 廣告

「在我的心中，始終期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻。」徐欣瑩表示，黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。她坦言，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。「很多鄉親緊握著我的手，真誠地對我說，一定要堅持到底，繼續擴大服務家鄉、回饋這片培養我的土地。」這些聲音，讓她更加清楚，政治人物最重要的責任，就是傾聽民意、照顧人民。

林思銘。（圖／中天新聞）

徐欣瑩指出，在新竹縣選民結構快速改變的現況下，選民對縣政的期待也正在改變，不能只看過去，更要面向未來，勇敢回應基層不斷提出的託付與期望。「新竹縣贏，才是國民黨與所有支持者最希望看到的結果。人民是最嚴格的考官，唯有接受民意的檢驗，勝利才站得住腳。」

徐欣瑩重申，自己始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。對於鄭主席多次公開強調2026年要挑選「最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。「我相信，每一位參與的人，都認為自己是最強人選，兄弟登山、各自努力；而新竹縣民，才是最公正、也是最終的裁判。」

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／資料照）

徐欣瑩也引用苗栗縣長鍾東錦所言，選區越複雜，越應及早完成提名，避免再以「喬」的方式決定人選，而應以民調作為依據。尤其在竹竹苗區域，必須聯合作戰，才能凝聚力量、創造全贏契機。黨中央今明確轉達鄭主席的指示，各縣市人選要在明年三月前確認。「我是新竹土生土長的客家妹，一輩子為新竹努力打拼。為家鄉付出，從來不是一條輕鬆的路，但我會堅定走下去，因為這是我的責任，也是我一生的承諾。」

延伸閱讀

琴謙天下事/解放軍無人機驚現台北101上空怎拍的？賴岳謙解謎！

影/陸今圍台軍演實彈射擊 國防部：偵獲71架次軍機、27枚多管火箭

解放軍軍演day2！海巡：協同國防部對應監控、船隻未受騷擾