林思銘退出新竹縣長初選 這兩人將再協調

▲國民黨立委林思銘宣布退出競爭新竹縣長。（圖／林思銘辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年新竹縣長選舉，國民黨內有新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，黨內今（30）日中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3人都親自出席，最終達成共識，林思銘願意退出初選。據悉，林思銘明早將於立法院召開記者會說明。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天到新竹縣參與協調會，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳擔任協調人，希望黨內陳見賢、徐欣瑩、林思銘能有一人代表出戰，避免國民黨在新竹縣分裂。

會議結束後楊文科受訪，據楊文科轉述，與會同志包括陳見賢、林思銘及徐欣瑩，一起討論交換意見，大家對於新竹縣要「團結一致」達成共識，也非常感謝林思銘決定「讓賢」，不參與此次黨內提名參選，所以目前將由陳見賢與徐欣瑩2位同志繼續溝通、協調。

