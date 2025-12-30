林思銘退出新竹縣長初選 陳見賢深表感謝「在關鍵時刻展現使命感與責任感」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

藍營新竹縣長初選原先由現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩及林思銘角逐，今（30）日在黨內高層、新竹縣長楊文科等大老邀集3人商議下，林思銘決定退出新竹縣長選舉，後續由陳、徐兩人協調。陳見賢也對於林思銘表達誠摯感謝，他認為林思銘長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。能在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範。

陳見賢強調，展望未來，無論是《財政收支劃分法》的修法、中央預算的合理分配，或重大建設資源的爭取，都高度仰賴立法委員在國會第一線的強力把關。（圖／陳見賢辦公室）

陳見賢說，感謝今日與會參與協調的副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣前縣長邱鏡淳、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮，共同商議新竹縣的團結與未來，並給予許多的指導。

陳見賢強調，展望未來，無論是《財政收支劃分法》的修法、中央預算的合理分配，或重大建設資源的爭取，都高度仰賴立法委員在國會第一線的強力把關。面對民進黨中央違憲亂政、恣意擴權，唯有維持藍白過半，才能有效監督、制衡權力，避免一黨獨大，讓國家回到理性與制度的正軌。因此，我也要再次感謝林委員，替新竹縣、替人民守住國會的重要防線。

陳見賢提到，新竹縣人口已突破59.7萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與完整產業鏈聚集，使新竹縣成為全台無可取代的科技重鎮。過去十年，新竹縣能有今日的發展成果，正是奠基於楊文科縣長與縣府團隊一步一腳印所打下的穩固基礎。未來，我將在既有成果上持續深化，以「長期、可持續、可跨世代延展的制度建設」為核心，帶領新竹縣邁向下一個發展階段。



