林思銘退出新竹縣長初選 陳見賢、徐欣瑩回應了

國民黨立委林思銘今（31日）親自宣布退出明年新竹縣長選舉黨內初選，目前正在爭取提名的新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨立委徐欣瑩，稍早也對此做出回應。陳表示，感謝林思銘續守立院，未來會持續結合鄉親力量，為新竹縣守住藍天；徐欣瑩也說，對林思銘的決定深表尊重，相信黨中央會透過制度回應廣大民意的期待。

國民黨副主席兼祕書長李乾龍、組發會主委李哲華昨南下新竹，參與新竹縣長人選協調會，出席者還有縣長楊文科、議長張鎮榮以及前縣長邱鏡淳。閉門會議結束後，楊文科轉述會中談話，表示感謝林思銘決定讓賢，不參與黨內提名參選

林思銘今舉辦記者會宣布退出新竹縣長國民黨黨內初選，並強調這不是退縮，也不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨也比他個人更重要。

陳見賢對此表示，非常感謝林思銘持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步步實踐其對新竹縣民的承諾。國民黨在新竹縣一定要團結，因為唯有團結，才有勝選的機會，也才能真正為地方爭取更多建設與資源。

陳見賢強調，未來的路上也會持續結合所有鄉親的力量，凝聚所有國民黨員的向心力，大家一起努力，為新竹縣守住藍天，為鄉親創造更美好、更有希望的生活與福祉。

徐欣瑩則說，感謝中央黨部特地到地方與大家對話，要向這段時間為黨內協調事務辛苦奔走的張鎮榮、楊文科表達最深的敬意，也要感謝林思銘在這段時間的投入與付出，「對於他基於大局所做的決定，我深表尊重」。

徐欣瑩表示，黨中央也特別轉達，依黨主席鄭麗文的方向，將在明年3月以前完成各縣市人選的相關規劃。相信黨中央一定會秉持公平、公開、公正的原則，透過制度回應廣大黨員與民意的期待。這也落實鄭麗文所提出的世代交替、年輕化，以及國民黨形象改革的重要時刻。



