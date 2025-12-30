林思銘退出新竹縣長選舉 徐欣瑩、陳見賢進入第二回合協調

國民黨竹縣長黨內初選協調會於縣長公館進行，前縣長邱鏡淳也到場加入協調。（圖：彭清仁攝）

針對今天（30日）國民黨內就新竹縣長選舉所進行的協調會議，立委徐欣瑩辦公室發表聲明指出，即便在協調過程中感受到壓力，仍相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。

國民黨中央副秘書長李哲華抵達縣長公館，參加黨內縣長參選人協調會。（圖：彭清仁攝）

新竹縣長國民黨黨內初選今天首開協調會，黨中央由副主席兼秘書長李乾龍和組發會主委李哲華代表出席，參與協調的除了立委徐欣瑩、林思銘和陳見賢外，包括縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、議長張鎮榮和徐欣瑩胞弟徐世勳也都參與協調會。

徐欣瑩表示，感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，這本身就是一件值得肯定的事。也特別向多日來為黨內協調事務費心勞力的張議長、楊縣長表達敬意，自己在會中也向陳主委、林立委兩位候選人親切問候，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向。

「在我的心中，始終期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻。」徐欣瑩表示，黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。徐欣瑩坦言，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。「很多鄉親緊握著我的手，真誠地對我說，一定要堅持到底，繼續擴大服務家鄉、回饋這片培養我的土地上。」這些聲音，讓她更加清楚，民意代表最重要的責任，就是傾聽人民、回應人民。

徐欣瑩重申，自己始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。對於鄭麗文主席多次公開強調2026年要挑選「最好最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。

徐欣瑩也引用苗栗縣長鍾東錦報導內容，選區愈複雜，愈應及早完成提名，避免再以「喬」的方式決定人選，而應以民調作為依據。尤其在竹竹苗區域，必須聯合作戰，才能凝聚力量、創造全贏契機。黨中央今天也明確轉達鄭麗文主席的指示，各縣市人選要在明年三月前確認。據了解，今天協調會中，林思銘以身體不適為理由，宣布退出初選，目前剩下徐欣瑩和陳見賢2名參選人，未來將再進行二次協調，若協不成會以內參民調或全民調決定藍營縣長人選。（彭清仁報導）