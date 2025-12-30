林思銘退出藍營竹縣長初選 由陳見賢、徐欣瑩競逐

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨今天展開新竹縣長人選的內部協調作業，原有意參選的立委林思銘宣布退出，僅剩現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩角逐代表國民黨參選的機會，後續將繼續進行相關協調作業。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華今天到新竹縣，與新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳等人，針對新竹縣長人選，與陳見賢、徐欣瑩、林思銘進行協調工作，盼能整合出一人代表國民黨出戰新竹縣長選舉，延續藍營執政。

楊文科會後表示，會中與陳見賢、林思銘及徐欣瑩交換意見，大家對於新竹縣要團結一致達成共識，也非常感謝林思銘決定讓賢，不參與此次黨內提名參選，目前將由陳見賢與徐欣瑩繼續溝通、協調。

陳見賢透過新聞稿指出，誠摯感謝林思銘，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。能在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範。

陳見賢強調，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。他也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚。

徐欣瑩也透過新聞稿表示，相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人；黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。

徐欣瑩說，自己始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」精神，為黨付出、不求回報。對於黨主席鄭麗文多次公開強調2026年要挑選「最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。（編輯：林克倫、林興盟）1141230