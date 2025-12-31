林思銘退選！不忍造成黨內互打 呼籲同志相忍為黨

距離國民黨初選還有一段時間，林思銘說他卻看到新竹縣國民黨黨內已經出現互打分裂的氛圍，不僅無助於競爭，只怕會加深裂痕、削弱士氣。（圖：林思銘臉書）

國民黨昨天為呈現三強鼎立的新竹縣長提名人選召開協調會，立委林思銘表態願退出競爭之列。今天（31日）舉行記者會，表示初選尚未起跑、就已出現「黨內互打」的氛圍，為避免內耗加溫、讓對手漁翁得利，作出退選這個艱難的決定。（張柏仲報導）

對於退選的決定，林思銘表示距離國民黨初選還有一段時間，但他看到新竹縣國民黨黨內已經出現互打分裂的氛圍，這不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，最終受傷害的不只是某位候選人，而是整體國民黨的團結士氣、甚至影響新竹縣在2026年的勝選前景。

林思銘說他始終堅信，團結未必能保證勝選，但分裂一定無法勝選。他眼見初選造成內耗加溫、同志互打，基層對此憂心忡忡，深知如果放任持續擴大，最終只會讓支持者失望、讓對手得利。因此他做出一個艱難但負責任的決定：成功不必在我，但成功一定有我，鄭重宣示退出2026年新竹縣長國民黨的黨內初選。

林思銘說退選後他將全力支持國民黨提名的人選，不論最終由誰代表藍營出戰，他都會站在最前線，和所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣、爭取最後勝利。林思銘也呼籲參與初選的黨內同志：提出新的治理願景、以智慧化解分歧，共同贏得新竹縣2026繼續執政的勝利。