林思銘遭控「助詐騙來台」！移民署說話了
[NOWnews今日新聞] 涉及跨國詐欺、博弈洗錢的太子控股集團，在台灣有9家掛名公司，作為金流及網路博弈據點，7日傳出前國民黨立委李德維、現任立委林思銘，協助大陸核心幹部劉學鋒、李丞丞入境台灣。林思銘兩度澄清，只有幫忙協助詢問流程，今（13）日在質詢時更是直球對決，詢問移民署官員他是否曾關切、發函或召開協調會，移民署官員多次回答沒有，並強調中國大陸背景人士入台會有聯審的機制會議，一定是依法辦理。
針對指控，林思銘委員辦公室2度發聲明表示，「本辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備那些審查資料文件。至於後續是否核准之決定，是由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。」
林思銘今日質詢移民署副署長謝文忠時展開直球對決，表示有媒體指控他跟李德維關說，當時移民署回應劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞曾於2017年及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，可是他當時是新竹縣議員，「議員有可能用職權去關說移民署嗎？」
謝文忠回應道，「這個案子確實沒有。」；林思銘接續詢問移民署針對相關人士入台的審查程序，謝文忠表示，若是具有中國大陸背景的人士，他們會有聯審的機制會議，並按照相關規定嚴格審查。
林思銘接續提問，「立委有可能干涉或關說嗎？」；謝文忠指出，不管是民眾、民意代表，行政機關都會接受詢問，這是行政流程，但審查是行政機關跨機關審查，一定會依法辦理。
林思銘再問，他從2020年2月1日上任立委至今，辦公室有沒有針對任何一位太子集團成員入境台灣的申請案，發過函文或召開協調會？謝文忠再次重申，沒有。
林思銘最後強調，他身為新竹縣民，清白絕對不容汙衊、被欺壓，感謝移民署還他清白，他也會持續打擊詐騙，保護民眾的生命財產安全。
