林怡婷克服社恐街頭狂拉客 《恨女的逆襲》催淚

林怡婷（中）在《恨女的逆襲》中有一段才藝表演是接塑膠袋。華映娛樂提供



金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》上映4天票房吸金逾280萬，片中展現強大爆發力的林怡婷私下其實是大I人，她為宣傳豁出去、克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至在搭乘摩托車等紅燈時也不忘對身旁騎士喊話：「最近有1部《恨女的逆襲》很好看喔！」映後活動更花招百出，現場還原劇情中的「拋塑膠袋」才藝與拳擊演出。

林怡婷最難忘1位剛歷經喪母之痛的觀眾，哽咽表示在電影中得到了巨大的安慰，導演李宜珊回憶：「當事人分享完心得忍不住淚崩之後，她隔壁 2個女生紛紛把頭別過去也開始哭，後來我轉頭看，連田翔元站在台上也都哭了。」

黃惟在《恨女的逆襲》中的角色內心非常強大。華映娛樂提供

黃惟也為電影付出極大心血，原本體態纖細的她，為了符合拳擊手體格硬是增重8公斤，訓練期間傷痕累累，她透露母親觀影後的一番話讓她紅了眼眶，「我媽知道我試鏡那半年天天哭，她看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣」。更笑稱媽媽已經在「敲碗」想看拳擊隊被剪掉的花絮。

