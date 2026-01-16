林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」

游安順（左）跟林怡婷在電影《恨女的逆襲》中飾演父女，有不少親情戲交鋒。（陳俊吉攝）

林怡婷憑《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員。（資料照片）

游安順、林怡婷在電影《恨女的逆襲》飾演父女檔，其中新生代演員林怡婷入圍去年金馬獎最佳新演員，她就像片中辛苦學習拳擊的角色一樣，為成為演員付出一切努力，因父母年事已高，兩人也出過車禍受過傷，她從小一直打工，做過拉麵店、日式料理餐廳、泰式料理餐廳，甚至打過民調電話。

林怡婷是在教會長大的小孩，小時候教會裡有很多舞台劇演出，讓她確定自己喜歡表演，她求學階段念的是表演本科，但畢業之後很多同學都放棄了，之所以撐下來，是因為室友也是影視幕後工作者，「他們是我的心靈導師，會支持我，我無法想像我一個南部人怎麼在台北生活。」

決定走上收入不穩定的演員之路，林怡婷坦言父母一直很擔心，「我總會跟他們說現階段很困難，我會努力說服他們，剛開始也有點叛逆，想說擔心什麼，拍完《恨女的逆襲》之後彷彿更能理解爸媽的心情。」

片中的父親游安順戲外也很關心林怡婷，得知她還在尋找經紀公司，曾開過經紀公司的他甚至跳出來說要幫忙把關，身為演藝圈前輩，也感嘆年輕演員看似機會多，但競爭也相對多，要出頭不容易。

其實游安順跟林怡婷出道的部分背景相似，他也是念表演本科，最早是考進蘭陵劇坊，是名劇《暗戀桃花源》的初代演員，之後拍了不少台灣新電影時期的作品，「我為何會演侯導（侯孝賢）的《童年往事》，是因為陳懷恩那時在追楊麗音，我排完戲，坐在劇場的地板，就被當時當劇照師的陳懷恩拍下，送去侯導那邊。」

好巧不巧，那張照片裡的游安順，剛好被一道劇場的頂燈照射下來，照片的電影感十足，可能就是侯孝賢相中他的原因，他感謝自己能被那道光照到，也希望林怡婷能遇上那道宛如知遇之恩的光。