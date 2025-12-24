林怡婷拳擊魔鬼訓練！邊哭邊打到下課 「源少年」林毓家克服舊傷砍掉重練

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》今（24）日公布最新預告及漫畫版海報，備受期待的拳擊戲，其實都是演員用雙腳起水泡的苦練換來的。電影除了細膩描繪拒絕家庭內耗，另一大亮點是由4位年輕演員組成的「拳擊隊」。4位主要成員揭露在長達近1年的魔鬼訓練中，讓他們從拳擊小白，挺過受傷、暴哭與身材管理的低潮，最終建立起如同家人般的革命情感。女主角林怡婷不諱言：「我就是邊哭邊打到下課。」

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南的拳擊學生。（圖／華映娛樂提供）

林怡婷在片中飾演家玲坦言，海選長達半年，過程極其煎熬。在確定角色前的10堂拳擊課中，她常因自責學習慢而崩潰大哭，「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」除了心理壓力，本身帶有的腰傷更曾讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」

談及與飾演爸媽的前輩王彩樺、游安順、蔡振南的合作，林怡婷表示，獲益良多。她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；而游安順則在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師。最令她難忘的是與蔡振南（南哥）的煮飯對戲，南哥展現了平常威嚴眼神之外的「父愛感」，補足了角色心中缺失的一塊。導演更透露，林怡婷在一場對媽媽的獨白戲中，即興加了一句「我希望你能快樂」，真情流露讓導演李宜珊在鏡頭後哭到不能自己，甚至被迫停拍20分鐘平復情緒。

其中引人注目男子團體「AcQUA源少年」成員林毓家在片中展現極高專業度，不僅需打赤膊也為戲暴瘦9公斤，目的就是為了要看起來像一名專業的選手。此外，他曾因舊傷導致練習2個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，他也表示，「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」但在飾演教練的蔡振南與導演的鼓勵下，他一步一腳印地堆疊出拳擊手的架勢。





