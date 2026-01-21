Yahoo奇摩電影戲劇編輯部

林怡婷狂吃拍《恨女的逆襲》4天消瘦2公斤！拳館廁所變成秘密基地！

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

【文 / 雀雀】以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎的新銳女演員林怡婷，在片中飾演「女拳擊手」家玲。林怡婷經歷了長達半年的拳擊訓練過後才進組，並且拍戲過程中幾乎沒怎麼看過回放，所以第一次觀賞《恨女的逆襲》在金馬影展的大銀幕放映時其實很緊張：「那時候真的不知道自己的表現如何？一切其實都是很空白的。」但看完電影以後她自覺好像服用到了一顆定心丸，不論在作品裡面，或者是對於走在表演之路上，都感受到「可以繼續加油下去」的力量。

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（圖／華映娛樂提供）
林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（圖／華映娛樂提供）

「身為觀眾，我也有被電影感動到的地方」林怡婷坦言，尤其是在《恨女的逆襲》的結局橋段，她為了家人而上了電視節目，鏡頭在王彩樺和林怡婷飾演的兩母女互相切換過程，讓林怡婷感性大喊：「我哭爆！哭到抽搐！」當下跟著入戲的林怡婷彷彿不是在看自己，而是別人的故事：「我感覺到這個孩子真的已經盡了她最大的力氣了！她不是屬於聰明、反應很快的小孩，她甚至有點笨笨的。但她為了這個家使出各種努力的方式，就是她最迷人的地方。」林怡婷並透露自己上次看電影哭、還哭到抽搐的電影，便是潘客印導演的《我家的事》。

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

談及《恨女的逆襲》導演李宜珊，林怡婷形容：「是一個可靠的大姐姐，非常親切，非常像朋友。我什麼東西都可以跟她講，她會完全接受、也很喜歡讓我們去嘗試，反正真的不行就再調整我們的表演。是非常尊重演員的導演。」

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映娛樂提供）
林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映娛樂提供）

但拍攝《恨女的逆襲》過程中，整個劇組就像是嚴格的肉體訓練導師、再加上李宜珊導演給予精神仙豆的高反差組合。林怡婷不諱言為了讓自己變壯，訓練過程中永遠都在增肌、狂吃！「那時候我吃蛋白質吃到都快吐了！每天都要吃很多很多雞胸肉、再狂吃優酪乳，常常吃到我都在乾嘔。可是因為訓練量真的太大了，我記得有幾天，我真的很累、吃不下，才四天就瘦了兩公斤……然後就被罵了（笑）！」

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

林怡婷在《恨女的逆襲》片中飾演一位崛起新銳女拳擊手，每天進出拳館，也結交到一群拳友，包括在片中飾演師兄得林毓家。「我們幾個基本上每天都會見面，訓練期間、到進組都是，就算沒有排練，私下時間到了也會約出去吃個飯、聊個天。」拍片培養出革命情感之後，如今大家私下也都是很好的朋友。林怡婷讚林毓家：「他有一個很棒的特質，是他在大家剛剛開始一起練拳，彼此其實都很不熟的時候，就會努力一直幫大家加油的人。後來訓練過程中，就帶動我們彼此互相加油的風氣。因為訓練真的太苦了，這種互相鼓勵的能量的存在，真的很重要。」

《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）

林怡婷更偷偷透露，大家之間還有一個小秘密，那就是訓練過程中，「廁所」是大家在拳館期間最重要的秘密基地：「我們可以去上廁所的時候，真的會超開心！因為在那個空間裡面，沒有人在盯，可以稍微喘一下、放空一下下，這是我們訓練期間的珍貴秘密！」

台灣電影《恨女的逆襲》全台現正熱映中。

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）
林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

