林怡婷狂吃拍《恨女的逆襲》4天消瘦2公斤！拳館廁所變成秘密基地！

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

【文 / 雀雀】以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎的新銳女演員林怡婷，在片中飾演「女拳擊手」家玲。林怡婷經歷了長達半年的拳擊訓練過後才進組，並且拍戲過程中幾乎沒怎麼看過回放，所以第一次觀賞《恨女的逆襲》在金馬影展的大銀幕放映時其實很緊張：「那時候真的不知道自己的表現如何？一切其實都是很空白的。」但看完電影以後她自覺好像服用到了一顆定心丸，不論在作品裡面，或者是對於走在表演之路上，都感受到「可以繼續加油下去」的力量。

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（圖／華映娛樂提供）

「身為觀眾，我也有被電影感動到的地方」林怡婷坦言，尤其是在《恨女的逆襲》的結局橋段，她為了家人而上了電視節目，鏡頭在王彩樺和林怡婷飾演的兩母女互相切換過程，讓林怡婷感性大喊：「我哭爆！哭到抽搐！」當下跟著入戲的林怡婷彷彿不是在看自己，而是別人的故事：「我感覺到這個孩子真的已經盡了她最大的力氣了！她不是屬於聰明、反應很快的小孩，她甚至有點笨笨的。但她為了這個家使出各種努力的方式，就是她最迷人的地方。」林怡婷並透露自己上次看電影哭、還哭到抽搐的電影，便是潘客印導演的《我家的事》。

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

談及《恨女的逆襲》導演李宜珊，林怡婷形容：「是一個可靠的大姐姐，非常親切，非常像朋友。我什麼東西都可以跟她講，她會完全接受、也很喜歡讓我們去嘗試，反正真的不行就再調整我們的表演。是非常尊重演員的導演。」

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映娛樂提供）

但拍攝《恨女的逆襲》過程中，整個劇組就像是嚴格的肉體訓練導師、再加上李宜珊導演給予精神仙豆的高反差組合。林怡婷不諱言為了讓自己變壯，訓練過程中永遠都在增肌、狂吃！「那時候我吃蛋白質吃到都快吐了！每天都要吃很多很多雞胸肉、再狂吃優酪乳，常常吃到我都在乾嘔。可是因為訓練量真的太大了，我記得有幾天，我真的很累、吃不下，才四天就瘦了兩公斤……然後就被罵了（笑）！」

林怡婷在《恨女的逆襲》片中飾演一位崛起新銳女拳擊手，每天進出拳館，也結交到一群拳友，包括在片中飾演師兄得林毓家。「我們幾個基本上每天都會見面，訓練期間、到進組都是，就算沒有排練，私下時間到了也會約出去吃個飯、聊個天。」拍片培養出革命情感之後，如今大家私下也都是很好的朋友。林怡婷讚林毓家：「他有一個很棒的特質，是他在大家剛剛開始一起練拳，彼此其實都很不熟的時候，就會努力一直幫大家加油的人。後來訓練過程中，就帶動我們彼此互相加油的風氣。因為訓練真的太苦了，這種互相鼓勵的能量的存在，真的很重要。」

《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）

林怡婷更偷偷透露，大家之間還有一個小秘密，那就是訓練過程中，「廁所」是大家在拳館期間最重要的秘密基地：「我們可以去上廁所的時候，真的會超開心！因為在那個空間裡面，沒有人在盯，可以稍微喘一下、放空一下下，這是我們訓練期間的珍貴秘密！」

台灣電影《恨女的逆襲》全台現正熱映中。

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

《恨女的逆襲》林毓家、林怡婷（攝影：莊泳翔）

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

《恨女的逆襲》林怡婷、林毓家（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬 62 最佳新演員獎（攝影：莊泳翔）

