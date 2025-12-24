林怡婷苦練拳擊「邊打邊哭」 AcQUA源少年成員祼上身暴瘦9公斤

林怡婷在片中有多場拳擊戲。華映娛樂提供

第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》今（24日）公布最新預告及漫畫版海報，由蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜領軍，與金穗獎最佳演員林怡婷、林毓家、攜手新生代潛力新星黃惟與曾皓澤等共同主演，當中備受期待的拳擊戲，其實都是演員用雙腳起水泡的苦練換來的。

電影除了細膩描繪拒絕家庭內耗，另一大亮點是由四位年輕演員組成的「拳擊隊」。四位主要成員揭露在長達近一年的魔鬼訓練中，讓他們從拳擊小白，挺過受傷、暴哭與身材管理的低潮，最終建立起如同家人般的革命情感。女主角林怡婷不諱言：「我就是邊哭邊打到下課。」

林怡婷在片中與蔡振南有多場對手戲。華映娛樂提供

身心壓力極大一度想放棄

林怡婷在片中飾演家玲，坦言海選長達半年，過程極其煎熬。在確定角色前的十堂拳擊課中，她常因自責學習慢而崩潰大哭：「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」除了心理壓力，本身帶有的腰傷更曾讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」

談及與飾演她爸媽的前輩王彩樺、游安順、蔡振南的合作，林怡婷表示獲益良多。她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；而游安順則在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師。

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南所教的拳擊學生。華映娛樂提供

最令她難忘的是與蔡振南（南哥）的煮飯對戲，南哥展現了平常威嚴眼神之外的「父愛感」，補足了角色心中缺失的一塊。導演更透露，林怡婷在一場對媽媽的獨白戲中，即興加了一句「我希望你能快樂」，真情流露讓導演李宜珊在鏡頭後哭到不能自己，甚至被迫停拍20分鐘平復情緒。

林毓家暴瘦舊傷又復發

其中引人注目男子團體「AcQUA源少年」成員林毓家，曾參演戲劇《酷蓋爸爸》和電影《少年吔》，2023年憑《橋頂少年》荔枝一角獲金穗獎最佳演員。他在《恨女的逆襲》中展現極高專業度，不僅需打赤膊、也為戲暴瘦9公斤，目的就是為了要看起來像一名專業的選手。

除此之外，他曾因舊傷導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，他也表示：「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」但在飾演教練的蔡振南與導演的鼓勵下，他一步一腳印地堆疊出拳擊手的架勢。



