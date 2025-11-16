林怡婷「恨女的逆襲」拳擊練到哭 爭金馬新演員

（中央社記者王心妤台北16日電）電影「恨女的逆襲」今天舉辦茶敘，金馬獎最佳新演員入圍者林怡婷透露，當時天天吃雞胸加優酪乳增重，更曾練拳擊練到哭；蔡振南飾演拳擊教練，也花了2個月密集上課。

「恨女的逆襲」導演李宜珊、監製何平，以及演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺分享拍攝心情。

林怡婷表示，當時增重了約5公斤，每天都要吃雞胸加優酪乳，「有次練到哭是練出腳踢不出去，教練不放過我，一個半小時的課，我哭了一個小時」。但她透露，本來有高低肩的困擾，但劇組在訓練過程找來師父幫她喬骨，現在也康復。

蔡振南飾演拳擊教練，開拍前接受了2個月的拳擊訓練，甚至主動要求加課，「一開始我看（劇）本滿喜歡的，有角色的挑戰，導演要我演，每天訓練下來，2個鐘頭汗流不少，應該有幾公升。」

他笑說，導演原本就會拳擊，「一開始是她（導演）欺負我，後來換我找導演單挑」。他也肯定林怡婷的演出，都沒用到替身，所有拳擊戲都親自上陣。

王彩樺為拍片學吹口琴，笑說嘴巴要抹油才能吹得好。她此次不只全素顏演出，更要增胖以貼近媽媽角色，去年拍攝前正好是金鐘獎，她只能硬著頭皮不減肥走紅毯，為了角色犧牲，她表示很值得。（編輯：管中維）1141116