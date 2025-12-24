林怡婷「恨女的逆襲」苦練拳擊 憶訓練邊哭邊上課

（中央社記者王心妤台北24日電）電影「恨女的逆襲」今天公布預告與漫畫版海報，女主角林怡婷透露，練習拳擊期間常常邊哭邊打到下課，「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」

「恨女的逆襲」由何平監製、李宜珊執導，蔡振南、游安順、王彩樺、林怡婷、林毓家等人主演。林怡婷透露，學習拳擊期間常因壓力大很痛苦，連原本就有的腰傷也變得嚴重，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」

廣告 廣告

林毓家也是偶像男團AcQUA源少年成員，他為角色減重9公斤，希望能更像專業拳擊手。林毓家說：「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」

「恨女的逆襲」將於明年1月16日上映。（編輯：張雅淨）1141224