林慈愛、鄭慶欽宣布退出 竹市議會新聯線政團恐面臨解散

新竹市議員林慈愛（右三）透露，她與市議員鄭慶欽（右一）計畫退出新聯線政團。圖為新竹市議會新聯線政團今年2月赴新竹市立棒球場會勘。（本報資料照）

民眾黨籍議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍議員共7人民國112年結盟成立「新民意問政聯盟」，成為新竹市議會第3大政團，但林慈愛透露，她與鄭慶欽計畫退出新聯線政團。根據新竹市議會組織自治條例，若人數未達7人門檻，新聯線政團恐將解散。

林慈愛4日證實將退出新聯線，她表示，加入的初衷單純，盼在議會提供更多元聲音，尤其推動原住民族政策。她坦言，高虹安市長任上以來確實推動多項原住民族政策改革，包括擴充福利、導入社福資源等，但這幾年下來，與新聯線理念上有些差異，明年選舉即將到來，她希望走自己的路，把原住民族權益和需求放在最前面。

廣告 廣告

林慈愛強調，自己原本就是國民黨，當初因法規限制退出國民黨，但加入新聯線後，外界不斷謠傳她已加入民眾黨，她希望「撕掉黨派標籤」，回到議員本質，未來會以無黨籍身份繼續服務，不受政黨綁架。

鄭慶欽也證實即將退團，他說，加入新聯線3年下來階段性任務已完成，未來將回到無黨身份，專注選民服務，加上明年選戰在即，各政黨均已積極布局，不願再被新聯線政團立場綁住，要讓市民看清楚他的路線，而不是黨派的顏色。

對於外界關注兩人是否轉向特定政黨或陣營，林慈愛與鄭慶欽回應，未來會持續支持市政推動、城市建設與政策改革，「我們支持正確的事情，不是站在哪一個政黨。」

【看原文連結】