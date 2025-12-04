林慈愛、鄭慶欽突宣布退出 新竹市議會第三大政團恐解散

新竹市議會第三大政團「新民意問政聯盟」面臨解散危機。民國112年由民眾黨籍議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍議員共7人結盟成立的新聯線政團，成員林慈愛與鄭慶欽今（4）日證實計畫退出。依據新竹市議會組織自治條例規定，政團人數須達7人門檻，若兩人退出後僅剩5人，新聯線政團恐將面臨解散命運。

新竹市議員林慈愛。(圖/截自林慈愛臉書)

林慈愛今天證實退出決定，她說明當初加入的初衷相當單純，希望在議會中提供更多元的聲音，特別是推動原住民族政策。她坦言，高虹安市長上任以來確實推動多項原住民族政策改革，包括擴充福利、導入社福資源等措施，但這幾年下來，她與新聯線在理念上產生一些差異。她表示，明年選舉即將到來，希望走自己的路，把原住民族權益和需求放在最前面。

林慈愛強調，自己原本就是國民黨籍，當初因法規限制退出國民黨，但加入新聯線後，外界不斷謠傳她已加入民眾黨。她希望「撕掉黨派標籤」，回到議員本質，未來將以無黨籍身分繼續服務，不受政黨綁架。

(圖/截自鄭慶欽臉書)

鄭慶欽也證實即將退團，他表示加入新聯線3年下來階段性任務已完成，未來將回到無黨身分，專注選民服務。他說，明年選戰在即，各政黨均已積極布局，他不願再被新聯線政團立場綁住，要讓市民看清楚他的路線，而不是黨派的顏色。

對於外界關注兩人是否轉向特定政黨或陣營，林慈愛與鄭慶欽回應，未來會持續支持市政推動、城市建設與政策改革，「我們支持正確的事情，不是站在哪一個政黨。」

